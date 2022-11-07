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Первый тренер Головина: «Для меня важно, что Саша начал забивать»

вчера, 18:21
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)-:-Логотип футбольный клуб МонакоМонако16.02.2023 в 23:00 Не начался

Первый тренер полузащитника «Монако» Александра Головина Сергей Васютин прокомментировал результаты жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы для монегасков.

Для меня важно, что он начал забивать, притом голы с дальних дистанций. В молодости, он часто такие удары отрабатывал. Также радует, что Саша сейчас получает много приятных слов от французских болельщиков и СМИ. Получается у него работа с нынешним тренером, его приняли фанаты, что я думаю, считается одним из главных мотиваторов для игрока. «Байер» очень прилично играет последние игры у себя дома, разгромив соперников, но и «Монако» на подъёме, неплохо выступает, поднялись в зону Лиги Европы, плюс игры у них стабилизировалась. Саше могу пожелать только хорошей игры. Радует, что его перестали нервировать различные мелкие травмы.

«Монако» в соперники по первому раунду плей-офф достался леверкузенский «Байер».

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:04
Мы скажем честно:ЗАБИЛ он... гол!
Теперь известно-не на футбол...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 18:53
Очень радостно за Шурика ! Молодец !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:48
Он начал и забивать и голевые передачи раздавать, молодец !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:43
Хочу пожелать творческих узбеков и игроку, и тренеру...
vsyqe6s27ywe
vsyqe6s27ywe
вчера в 18:28
Это уже было...
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