Первый тренер Головина: «Для меня важно, что Саша начал забивать»

Первый тренер полузащитника «Монако» Сергей Васютин прокомментировал результаты жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы для монегасков.

Для меня важно, что он начал забивать, притом голы с дальних дистанций. В молодости, он часто такие удары отрабатывал. Также радует, что Саша сейчас получает много приятных слов от французских болельщиков и СМИ . Получается у него работа с нынешним тренером, его приняли фанаты, что я думаю, считается одним из главных мотиваторов для игрока. «Байер» очень прилично играет последние игры у себя дома, разгромив соперников, но и «Монако» на подъёме, неплохо выступает, поднялись в зону Лиги Европы, плюс игры у них стабилизировалась. Саше могу пожелать только хорошей игры. Радует, что его перестали нервировать различные мелкие травмы.