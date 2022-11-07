Михаил Кержаков поддержал Чистякова после ошибки в игре с «Ахматом»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков на своей странице в социальной сети выразил поддержку защитнику петербургской команды Дмитрию Чистякову.
Дима, я знаю тебя как порядочного и честного человека. Все домыслы и слухи, которые сейчас окружают тебя, просто неприемлемы. Они порочат и задевают твою честь не как футболиста, но как человека. Никто не вправе распространять ложную и безосновательную информацию, которая бьёт по репутации человека.
Димка, не вешай нос! Ты обязательно справишься с этим и станешь только сильнее!
Они понимают, что каждый может ошибиться - и "убивать" за каждую ошибку неправильно. Иначе Рассказов и Рыбус давно бы закончили с футболом ))))
А от Орлова и Медведева разит неадекватностью!
Впрочем, там похоже что-то возрастное уже.
Они понимают, что каждый может ошибиться - и "убивать" за каждую ошибку неправильно. Иначе Рассказов и Рыбус давно бы закончили с футболом ))))
А от Орлова и Медведева разит неадекватностью!
Впрочем, там похоже что-то возрастное уже.
Бунт на корабле ?
Бунт на корабле ?
Ничего страшного.
Жаль не додавили!
Ничего страшного.
Жаль не додавили!