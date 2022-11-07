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Михаил Кержаков поддержал Чистякова после ошибки в игре с «Ахматом»

вчера, 17:29
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков на своей странице в социальной сети выразил поддержку защитнику петербургской команды Дмитрию Чистякову.

Дима, я знаю тебя как порядочного и честного человека. Все домыслы и слухи, которые сейчас окружают тебя, просто неприемлемы. Они порочат и задевают твою честь не как футболиста, но как человека. Никто не вправе распространять ложную и безосновательную информацию, которая бьёт по репутации человека.

Димка, не вешай нос! Ты обязательно справишься с этим и станешь только сильнее!

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Все комментарии
морозз
морозз
вчера в 22:18
В амбициозном Зените, где крутятся огромные деньги Газпрома, ошибки не прощаются! Обычно первый раз на лавку а вот второй раз в Торпедо или первую лигу! Семак ничего не решает в команде, ему покупают футболистов не спрашивая его мнения!
Izmar
Izmar ответ makkie (раскрыть)
вчера в 22:12
Максименко, Рассказов и Маслов должны играть в каждом матче.
pomor45
pomor45 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 21:21
Даже чаще, но им и прощают тоже чаще. Тогда, когда иных хлещут, звездатых только чуточку журят. Хуже всего, что сами звездатые воспринимают это, как должное и косячат всё больше и больше. Иным, конечно, очень обидно и они перестают работать в полную силу. Так рождается и густеет застой и смута. Это, в общем-то, явление повсеместное, общественное.
pomor45
pomor45
вчера в 21:12
Семак явно в застое. Хоть и высокого уровня, а застой. Прироста нет уже не первый сезон. Везёт, что и соперники не движутся вперёд, но многим из них не хватает деньжат, а у Зенита в рамках РПЛ всего с избытком, но не хватает адекватного ГТ. У нас как-то так повелось, что тренеров чемпионов не меняют, а напрасно. Это приводит к застою в стане чемпиона, а с ним и во всём РПЛ. Развитие должно быть непрерывным процессом.
Kolenok
Kolenok ответ ПРОСТО ЮЛИЙ (раскрыть)
вчера в 20:36
Семак тряпка неужели не видно.
makkie
makkie
вчера в 20:13
Футболистам Зенита респект!
Они понимают, что каждый может ошибиться - и "убивать" за каждую ошибку неправильно. Иначе Рассказов и Рыбус давно бы закончили с футболом ))))

А от Орлова и Медведева разит неадекватностью!
Впрочем, там похоже что-то возрастное уже.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ПРОСТО ЮЛИЙ (раскрыть)
вчера в 20:05
вот это в точку. увы, но так повсюду, так мы устроены, позиция силы-денег диктует правила
ПРОСТО ЮЛИЙ
ПРОСТО ЮЛИЙ
вчера в 20:00
самое непонятное, это молчание семака. это говорит о том что этот тренер не имеет голоса в этом клубе. выполняет слепо то что ему спустят сверху. у него не хватит духа , заступиться за игрока.
lotsman
lotsman
вчера в 19:27
От ошибок никто не застрахован.
adekvat
adekvat
вчера в 19:18
Главная ошибка Зенита Семак
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 19:11
Шо, опять ?
Бунт на корабле ?
godssii
godssii
вчера в 18:49
С кем не бывает.
Ничего страшного.
Жаль не додавили!
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 18:41
На моей памяти у вас скандалы со времен отставки Садырина! То Дзюба, то Быстров то Широков то Кокорин то Денисов! Пьяные Ионов, Аршавин, Лунев и прочие!!! То Гулливер по полю бегает! Зенит и скандал - синонимы как "мимо" и "Кержаковить"!)
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:35
у Пищевиковцев праздник наконец то в стане Зенита небольшой скандальчик а то всё у них да у них
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 18:27, ред.
Зенит хотел побить рекорд Спартака по "Рекордной домашней победной серии" - 15 у Спартака, но на 14-ой игре споткнулся! И уж тем более не получится обойти Спартак и по "Домашней победной серии за сезон - 15" Так же не получится обойти Спартак по "Наибольшее число домашних побед за сезон-14" как и скорее всего не получится перегнать Спартак по "Наибольшее число побед за сезон: 23, Спартак М", ведь для этого в оставшихся 14-и играх нужно выиграть 12! А от злости надо то кого то крайним делать, вот и оторвались на Чистякове!
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 18:12
Постоянно в Зените скандалы! А Кержакову респект!!! Да и верните парня (Чистякова) в Ростов!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:10
Мож все проще простого. Парень оказался жертвой спора главного болельщика Зенита. А чё? 4-го праздник!). То, се..и усе). История знала и не такое в отечественном футболе).
dpb2ayyf92ky
dpb2ayyf92ky
вчера в 18:02
Что тоже захотел из команды вылететь?
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 17:51
Михаил всегда был человеком,в отличии от некоторых
memphis
memphis
вчера в 17:43
Мужской поступок
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:43, ред.
Домыслы и слухи,как оказалось,очень хорошо заходят в размягчённые властью и деньгами мозги топ-руководителей ГАЗПРОМА(по совместительству являющихся богами-вседержателями ФК "Зенит"),так что всё печально.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:41
И опытные игроки иногда косячат.
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