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«Манчестер Юнайтед» интересуется Осимхеном

вчера, 19:09

«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Наполи» Виктором Осимхеном.

«Дьяволы» составляют списки трансферных целей на следующий год, Осимхен является одной из приоритетных целей. Английский клуб впечатлен карьерными показателями игрока. Трансфер может состояться летом 2023 года.

В 10 матчах текущего сезона Серии А Осимхен забил 8 голов. Игроком также интересуется клуб из Испании.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 07:19
Вообще Осимхен не кажется каким-то супер голеадором. Его лучший результат - это 14 голов. Да, он ещё молод, так что потенциально у него всё впереди, но лично я бы предпочёл уже состоявшегося Лаутаро Мартинеса, когда фигурируют такие деньги, потому что Де Лаурентис меньше 100 не запросит за Виктора. Во-первых, аргентинец от сезона к сезону в Италии прогрессировал, начав со скромных 6 голов, но в последние 3 сезона у него 14, 17 и 21 гол соответственно (это только в СериАле), он гораздо полезнее в командной игре, имеет характер, а ещё монстр прессинга, если учитывать его позицию на поле. Всё, конечно, будет зависеть ещё и от самого желания игрока, но я думаю, что руководство Интера будет готово его отпустить за такие солидные выплаты. Итальянским клубам нужно развиваться и держаться наплаву, а поскольку к ним в лигу не идут серьёзные инвесторы, то пока только один вариант - продажа лидеров за серьёзные деньги, на которые можно будет купить 2-3 перспективных игрока даже внутри чемпионата и так по кругу.
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:40
В прошлом сезоне, когда Виктор был в шорт листе Арсенала на роль форварда, я был против игрока такого типажа, т.к видел в нем "бегунка эгоиста", который забивал, но губил еще больше моментов, игрок который не помогал команде обороняться, но сейчам Осимхен сильно прибавил! Сейчас это энергичный нападающий, который постоянно оказывает давление на защитников, который отрабатывает в обороне, так же прибавил в реализации моментов, стал играть на команду, даже заработанные одиннадцатиметровые отдает партнерам, возможно в этом заслуга Спаллетти!
По тому стилю, который играет МЮ при Тен Хаге, Виктор должен вписаться идеально, вот только скорее всего желающих приобрести нигерийца будет много, но самое сложное это договориться с Де Лаурентисом!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:30
Мне кажется, что это слух.
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 19:24
Уже выбежал из Неаполя, бежит спотыкается!
Гость
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