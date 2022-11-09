«Манчестер Юнайтед» интересуется Осимхеном

1668010176

вчера, 19:09

«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Наполи» .

«Дьяволы» составляют списки трансферных целей на следующий год, Осимхен является одной из приоритетных целей. Английский клуб впечатлен карьерными показателями игрока. Трансфер может состояться летом 2023 года.

В 10 матчах текущего сезона Серии А Осимхен забил 8 голов. Игроком также интересуется клуб из Испании.