«Манчестер Юнайтед» интересуется Осимхеном

«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Наполи» Виктором Осимхеном.
«Дьяволы» составляют списки трансферных целей на следующий год, Осимхен является одной из приоритетных целей. Английский клуб впечатлен карьерными показателями игрока. Трансфер может состояться летом 2023 года.
В 10 матчах текущего сезона Серии А Осимхен забил 8 голов. Игроком также интересуется клуб из Испании.
По тому стилю, который играет МЮ при Тен Хаге, Виктор должен вписаться идеально, вот только скорее всего желающих приобрести нигерийца будет много, но самое сложное это договориться с Де Лаурентисом!
По тому стилю, который играет МЮ при Тен Хаге, Виктор должен вписаться идеально, вот только скорее всего желающих приобрести нигерийца будет много, но самое сложное это договориться с Де Лаурентисом!