Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

Маркао: «У Клаудиньо и Малкома было мало шансов поехать на чемпионат мира»

вчера, 14:32

Экс-форвард московского «Спартака» Маркао высказался о невключении футболистов «Зенита» Клаудиньо и Малкома в состав сборной Бразилии на чемпионат мира в Катаре.

У обоих было мало шансов. Я уже говорил вам, что российский чемпионат не популярен в Бразилии и его мало кто смотрит.

Оба — хорошие игроки, но было много и других футболистов хорошего качества, которые, по моему мнению, заслуживали вызов. Я думаю, что единственный, чьё включение в заявку на мундиаль спорно и обсуждается в Бразилии, это Дани Алвес.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Багринцев: «Решил, что хочу представлять свою страну»
Сегодня, 14:53
Каррера: «У „Спартака“ и „Зенита“ равные шансы на чемпионство»
Сегодня, 13:59
Блаттер считает, что сборная Ирана должна быть отстранена от ЧМ-2022
Сегодня, 13:48
Голландский журналист объяснил невызов Промеса в сборную Нидерландов
Сегодня, 13:37
Каррера: «Если „Локомотив“ зимой не усилится, то может вылететь»
Сегодня, 12:35
Камоцци: «„Спартак“ — фаворит в матче с „Локомотивом“»
Сегодня, 11:56
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:30
В этом нет ничего удивительного. Для сборной Бразилии они оба уж точно не топари.
протон
протон ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:46
Футболисты играющие в РПЛ по бразильским меркам не считаются топовыми , но за сборную России они бы точно играли, это все конечно понятно, во первых должно быть желание самого игрока , разумеется если есть гражданство, почему они не едут в Европу в ТОП клубы, мне кажется их и здесь все устраивает , отличная зарплата , прекрасный город, да и играют особо не напрягаясь скажем так на классе , а там пахать надо , а то можно и на лавку сесть, да и зарплата возможно поменьше , приведу пример Азмун .
протон
протон
вчера в 16:44
Там атаку Бразилии видели ?
Антони («Манчестер Юнайтед»), Габриэл Мартинелли, Габриэл Жезус (оба – «Арсенал»), Неймар («ПСЖ»), Педро Абреу («Фламенго»), Рафинья Диас («Барселона»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Родриго, Винисиус Жуниор (оба – «Реал»)
У бразильцев есть из кого выбрать в сборную.
Из тех бразильцев которые выступали в РПЛ и вызывались в сборную так это вспомню Вагнера и Халка и то играли очень мало.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 16:02
Там сплошь фанаты Педро Роши...
Капитана бразильцев на предстоящем ЧМ....
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:15
Только очень большой травматизм игроков мог им помочь.
LOpp
LOpp
вчера в 14:54
в Бразилии даже не знают о существовании Клаудиньо и Малкома
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 14:47
Фирмино даже мимо, а их и вовсе на карандаше не было
DEIVID_353
DEIVID_353
вчера в 14:44
Ничего страшного им прилично насыпали в зенитушке, что бы они как легионеры в других клубах не расторгли контракты. И ещё насыплют если что. Их зарплаты покрывают риск не вызова в сборную Бразилии.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:44
Нужно правду сказать, у них нет и небыло никаких шансов.
76hcew6y37jt
76hcew6y37jt
вчера в 14:39
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 14:37
    А почему не подводить итоги,еще играть и играть.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 14:33
    В Бразилии очень много хороших футболистов.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     