Маркао: «У Клаудиньо и Малкома было мало шансов поехать на чемпионат мира»

Экс-форвард московского «Спартака» Маркао высказался о невключении футболистов «Зенита» Клаудиньо и Малкома в состав сборной Бразилии на чемпионат мира в Катаре.
У обоих было мало шансов. Я уже говорил вам, что российский чемпионат не популярен в Бразилии и его мало кто смотрит.
Оба — хорошие игроки, но было много и других футболистов хорошего качества, которые, по моему мнению, заслуживали вызов. Я думаю, что единственный, чьё включение в заявку на мундиаль спорно и обсуждается в Бразилии, это Дани Алвес.
Антони («Манчестер Юнайтед»), Габриэл Мартинелли, Габриэл Жезус (оба – «Арсенал»), Неймар («ПСЖ»), Педро Абреу («Фламенго»), Рафинья Диас («Барселона»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Родриго, Винисиус Жуниор (оба – «Реал»)
У бразильцев есть из кого выбрать в сборную.
Из тех бразильцев которые выступали в РПЛ и вызывались в сборную так это вспомню Вагнера и Халка и то играли очень мало.
Антони («Манчестер Юнайтед»), Габриэл Мартинелли, Габриэл Жезус (оба – «Арсенал»), Неймар («ПСЖ»), Педро Абреу («Фламенго»), Рафинья Диас («Барселона»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Родриго, Винисиус Жуниор (оба – «Реал»)
У бразильцев есть из кого выбрать в сборную.
Из тех бразильцев которые выступали в РПЛ и вызывались в сборную так это вспомню Вагнера и Халка и то играли очень мало.
Капитана бразильцев на предстоящем ЧМ....
Капитана бразильцев на предстоящем ЧМ....