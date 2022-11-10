Маркао: «У Клаудиньо и Малкома было мало шансов поехать на чемпионат мира»

Экс-форвард московского «Спартака» высказался о невключении футболистов «Зенита» и в состав сборной Бразилии на чемпионат мира в Катаре.

У обоих было мало шансов. Я уже говорил вам, что российский чемпионат не популярен в Бразилии и его мало кто смотрит.

Оба — хорошие игроки, но было много и других футболистов хорошего качества, которые, по моему мнению, заслуживали вызов. Я думаю, что единственный, чьё включение в заявку на мундиаль спорно и обсуждается в Бразилии, это Дани Алвес.