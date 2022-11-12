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Нигматуллин: «Мне кажется, футболистам больше нравится „осень-весна“»

вчера, 10:39

Экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о системе проведения чемпионатов в России.

Мне кажется, футболистам больше нравится «осень-весна», потому что в нынешнем формате отпуск два раза в год. При старом формате он был строго в декабре, причём сильно усечённый. А если брать спортивную составляющую, то начинать и заканчивать в один год было интереснее. Весной начал, а осенью ты чемпион. Цыплят по осени считали, в прямом смысле.

Мне старая система нравилась больше, но вся Европа и мир играют по той системе, которая сейчас. Поэтому вряд ли что-то поменяется.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:20
Вся Европа??? Опять привычно исключил ряд стран из "состава Европы" : Швецию,Норвегию,Ирландия,Финляндия и(прости хосподи!) уся Трибалтика.Всего 13 стран,аж до Казахстана.
cska1948
cska1948
вчера в 11:06
"...но вся Европа и мир играют по той системе, которая сейчас..."
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Так играет "вся Европа и мир" исходя из климатических условий в своих странах, а мы тупа их копируем.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:06
Добрый день!
Прошу Вас разъяснить вопрос - кому, когда и за что производится начисление 1500 очков за попадание в "Народный обозреватель".
Я захожу в разделы: "Конкурсы" - "Конкурс прогнозов" - "Призы и правила" - "Способы заработать очки для ставок" - и там сказано: 7) Попадание в "Народный обозреватель" — 1500 очков за каждый комментарий.
Разъясните мне, куда нужно "попасть", что бы получить 1500 очков?
Спасибо.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:01, ред.
Не кажется, а так и есть. Кто не любит шлангануть два раза в год, получая миллионы?). Только разогнались и на отдых, а потом опять сборы, все сначала.
39yk9yg82cgr
39yk9yg82cgr
вчера в 11:00, ред.
Надо возвращаться на весну-осень, чтобы на футбол ходить летом, а не звенеть бубенцами в декабре
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:52
Думаю это оптимальный вариант для всех
Гость
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