Нигматуллин: «Мне кажется, футболистам больше нравится „осень-весна“»

Экс-голкипер «Локомотива» высказался о системе проведения чемпионатов в России.

Мне кажется, футболистам больше нравится «осень-весна», потому что в нынешнем формате отпуск два раза в год. При старом формате он был строго в декабре, причём сильно усечённый. А если брать спортивную составляющую, то начинать и заканчивать в один год было интереснее. Весной начал, а осенью ты чемпион. Цыплят по осени считали, в прямом смысле.

Мне старая система нравилась больше, но вся Европа и мир играют по той системе, которая сейчас. Поэтому вряд ли что-то поменяется.