Нигматуллин: «Мне кажется, футболистам больше нравится „осень-весна“»

Экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о системе проведения чемпионатов в России.
Мне кажется, футболистам больше нравится «осень-весна», потому что в нынешнем формате отпуск два раза в год. При старом формате он был строго в декабре, причём сильно усечённый. А если брать спортивную составляющую, то начинать и заканчивать в один год было интереснее. Весной начал, а осенью ты чемпион. Цыплят по осени считали, в прямом смысле.
Мне старая система нравилась больше, но вся Европа и мир играют по той системе, которая сейчас. Поэтому вряд ли что-то поменяется.
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Так играет "вся Европа и мир" исходя из климатических условий в своих странах, а мы тупа их копируем.
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Так играет "вся Европа и мир" исходя из климатических условий в своих странах, а мы тупа их копируем.
Прошу Вас разъяснить вопрос - кому, когда и за что производится начисление 1500 очков за попадание в "Народный обозреватель".
Я захожу в разделы: "Конкурсы" - "Конкурс прогнозов" - "Призы и правила" - "Способы заработать очки для ставок" - и там сказано: 7) Попадание в "Народный обозреватель" — 1500 очков за каждый комментарий.
Разъясните мне, куда нужно "попасть", что бы получить 1500 очков?
Спасибо.
Прошу Вас разъяснить вопрос - кому, когда и за что производится начисление 1500 очков за попадание в "Народный обозреватель".
Я захожу в разделы: "Конкурсы" - "Конкурс прогнозов" - "Призы и правила" - "Способы заработать очки для ставок" - и там сказано: 7) Попадание в "Народный обозреватель" — 1500 очков за каждый комментарий.
Разъясните мне, куда нужно "попасть", что бы получить 1500 очков?
Спасибо.