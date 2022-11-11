Иван Куарежма: «В РПЛ нет слабых команд»

Вратарь «Зенита» высказался об уровне конкуренции в Российской Премьер-Лиге.

Мне сразу показалось, что чемпионат очень конкурентный и слабых команд здесь нет. Все держат ритм и стараются максимально навязать борьбу. Надо быть все время в напряжении, потому что наказание за ошибку от любого соперника может последовать тут же. Но «Зенит» по праву занимает первое место. С другой стороны, ЦСКА , «Спартак» и еще ряд команд показывают хороший футбол и способны навязать борьбу.