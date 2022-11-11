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Иван Куарежма: «В РПЛ нет слабых команд»

вчера, 23:05

Вратарь «Зенита» Иван Куарежма высказался об уровне конкуренции в Российской Премьер-Лиге.

Мне сразу показалось, что чемпионат очень конкурентный и слабых команд здесь нет. Все держат ритм и стараются максимально навязать борьбу. Надо быть все время в напряжении, потому что наказание за ошибку от любого соперника может последовать тут же. Но «Зенит» по праву занимает первое место. С другой стороны, ЦСКА, «Спартак» и еще ряд команд показывают хороший футбол и способны навязать борьбу.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 06:47
Скорее можно сказать: нет сильных команд
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:09
Если Иван и Мантуан не играют зачем их привезли с другой части глобуса ??
Интервью давать??
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:00
В этом сезоне чемпионат действительно интересный, особенно нравится что стал более результативный
minai
minai
сегодня в 00:15
Впечатление такое, что чувак сильно напуган.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:47
Иван,не валяй Ваньку!
Бубнин
Бубнин
вчера в 23:39
..и сильных команд тоже нет.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:10
Ничего себе, Куарежма тов)))
Гость
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