Канчельскис: «В „Манчестер Юнайтед“ я бы хотел видеть российских игроков»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» хочет видеть россиян в клубах АПЛ .

В «Манчестер Юнайтед» я бы хотел видеть российских футболистов. Буду очень рад, если там появится русский футболист, поможем ему по всем статьям. От меня ничего не зависит. Могу предложить помощь, по сей день у меня хорошие отношения с «Манчестером». Но это уже решение главного тренера. Я буду очень-очень рад помочь футболистам, ребятам. Они же наши. Мы своих русских не бросаем, как говорится в фильме.

Мы должны радоваться любой маленькой победе. Хоть она маленькая, но победа. Дай бог, чтобы футболист продвигался. Могу пожелать удачи. А если из «Манчестера» будет предложение, поможем ему всеми путями.