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Канчельскис: «В „Манчестер Юнайтед“ я бы хотел видеть российских игроков»

вчера, 10:29

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис хочет видеть россиян в клубах АПЛ.

В «Манчестер Юнайтед» я бы хотел видеть российских футболистов. Буду очень рад, если там появится русский футболист, поможем ему по всем статьям. От меня ничего не зависит. Могу предложить помощь, по сей день у меня хорошие отношения с «Манчестером». Но это уже решение главного тренера. Я буду очень-очень рад помочь футболистам, ребятам. Они же наши. Мы своих русских не бросаем, как говорится в фильме.

Мы должны радоваться любой маленькой победе. Хоть она маленькая, но победа. Дай бог, чтобы футболист продвигался. Могу пожелать удачи. А если из «Манчестера» будет предложение, поможем ему всеми путями.

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Все комментарии
Crest
Crest
вчера в 13:45
Ага а в Ливерпуле украинцев.
Конечно хотелось бы, но топ игроков пока нет. Последним из топового поколения был Аршавин, но он выбрал Арсенал.
А так хоть сборную России собирай, проблем нет.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 12:25
Фантазер этот Андрюха.
ОПС
ОПС
вчера в 12:09
Только там почему то этого никто не хочет. А если бы чудом захотели, то им бы не разрешили. Простой пример - Уимблдон.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:32
И это он говорит в вечер пятницы...
Боюсь представить что будет нести в завершении уикенда..)))
"Хочу видеть наших на Луне"...)))
Союзник противников
Союзник противников ответ shur (раскрыть)
вчера в 11:25
Это просто разрыв логической цепи рассуждений.Откуда взяться у необразованных людей тонким размышлениям???
DaslerU
DaslerU
вчера в 11:24
А в чём проблема? Cимулятор в помощь.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:23, ред.
Переверни бинокль,там увидишь бегающего ма-а-а-ленького "канчельскиса".
kj3tsh6tfpp6
kj3tsh6tfpp6
вчера в 10:58
Хоть ты и сам Канчельскис, но закуску никто не отменял!
shur
shur
вчера в 10:51
...поможем ему по всем статьям. От меня ничего не зависит.
Это что за словесный понос???!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:33
Андрюха как будто на другой планете живёт!
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