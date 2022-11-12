Канчельскис: «В „Манчестер Юнайтед“ я бы хотел видеть российских игроков»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис хочет видеть россиян в клубах АПЛ.
В «Манчестер Юнайтед» я бы хотел видеть российских футболистов. Буду очень рад, если там появится русский футболист, поможем ему по всем статьям. От меня ничего не зависит. Могу предложить помощь, по сей день у меня хорошие отношения с «Манчестером». Но это уже решение главного тренера. Я буду очень-очень рад помочь футболистам, ребятам. Они же наши. Мы своих русских не бросаем, как говорится в фильме.
Мы должны радоваться любой маленькой победе. Хоть она маленькая, но победа. Дай бог, чтобы футболист продвигался. Могу пожелать удачи. А если из «Манчестера» будет предложение, поможем ему всеми путями.
Конечно хотелось бы, но топ игроков пока нет. Последним из топового поколения был Аршавин, но он выбрал Арсенал.
А так хоть сборную России собирай, проблем нет.
Конечно хотелось бы, но топ игроков пока нет. Последним из топового поколения был Аршавин, но он выбрал Арсенал.
А так хоть сборную России собирай, проблем нет.
Боюсь представить что будет нести в завершении уикенда..)))
"Хочу видеть наших на Луне"...)))
Боюсь представить что будет нести в завершении уикенда..)))
"Хочу видеть наших на Луне"...)))
Это что за словесный понос???!!!
Это что за словесный понос???!!!