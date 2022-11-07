Арбитр Федотов прокомментировал судейство в матче между ЦСКА и «Пари НН»

Российский арбитр прокомментировал судейские решения в матче 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Пари НН» (0:1). Встречу обслуживал судья .

Иванов мне не очень понравился. На 11-й минуте он неверно показал жёлтую карточку Фуксу: игрок ЦСКА стремился к мячу, а соперник завалился раньше контакта. Почему-то Иванов решил, что это нарушение, хотя там ничего не было.

На 59-й минуте Иванов снова неверно показал жёлтую игроку ЦСКА — на этот раз Мойзесу, который вступил в единоборство и выставил руку в сторону. Я считаю, что правильно было бы продолжить игру.

90+3-я минута: Иванов пропустил нарушение, «Нижний» провёл атаку и забил гол, но вмешался VAR . Это нарушение в первичной фазе атаки: игрок «Нижнего» сделал неестественное движение рукой, и за счёт этого мяч попал к его партнёру, после чего команда буквально за три касания забила гол. Ошибка Иванова, который, как и в двух предыдущих эпизодах, находился в идеальной позиции.

На 90+7-й минуте Иванов не показал жёлтую игроку «Нижнего» за срыв перспективной атаки. Футболисты ЦСКА побежали отыгрываться, а тот просто завалил соперника без попытки сыграть в мяч.