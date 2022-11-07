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Арбитр Федотов прокомментировал судейство в матче между ЦСКА и «Пари НН»

вчера, 23:17
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейские решения в матче 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Пари НН» (0:1). Встречу обслуживал судья Сергей Иванов.

Иванов мне не очень понравился. На 11-й минуте он неверно показал жёлтую карточку Фуксу: игрок ЦСКА стремился к мячу, а соперник завалился раньше контакта. Почему-то Иванов решил, что это нарушение, хотя там ничего не было.

На 59-й минуте Иванов снова неверно показал жёлтую игроку ЦСКА — на этот раз Мойзесу, который вступил в единоборство и выставил руку в сторону. Я считаю, что правильно было бы продолжить игру.

90+3-я минута: Иванов пропустил нарушение, «Нижний» провёл атаку и забил гол, но вмешался VAR. Это нарушение в первичной фазе атаки: игрок «Нижнего» сделал неестественное движение рукой, и за счёт этого мяч попал к его партнёру, после чего команда буквально за три касания забила гол. Ошибка Иванова, который, как и в двух предыдущих эпизодах, находился в идеальной позиции.

На 90+7-й минуте Иванов не показал жёлтую игроку «Нижнего» за срыв перспективной атаки. Футболисты ЦСКА побежали отыгрываться, а тот просто завалил соперника без попытки сыграть в мяч.

Очень странная работа. Это не уровень Иванова — арбитра ФИФА.

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Все комментарии
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 01:19
Так я статью то прочитал, а вот заголовок поверхностно!)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:55
НН победил и всё,проехали!
Gahi
Gahi
сегодня в 00:36
Сейчас все арбитры в РПЛ работают и играют без ФИФА, поэтому и обслуживают так как Иванов во всех матчах.
xsyw2m57ns4x
xsyw2m57ns4x
сегодня в 00:13
Зачем пенять на судей, надо играть лучше
Союзник противников
Союзник противников ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 23:54
Так это бывший арбитр Федотов,а не подмастерье тренерского цеха Федотов! Я тоже было купился,но потом почитать текст решил,а тебе лень,видимо...
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 23:37
А как же "мы на судей не жалуемся"?!
ABir
ABir
вчера в 23:32, ред.
Т.е. НН два забил?
Гость
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