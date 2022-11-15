Месси: «Нужно трезво смотреть на вещи и постепенно двигаться к своей цели»

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины поделился мнением о фаворитах чемпионата мира в Катаре.

У каждой сборной есть сильные стороны. Выиграть будет непросто. Аргентина довольно редко играла с командами из Европы. Мы приехали в хорошей форме, но мы не должны поддаваться мнению, будто являемся фаворитами. Нужно трезво смотреть на вещи и постепенно двигаться к своей цели.

Мне кажется, что у Франции много шансов, несмотря на травмы. У них много хороших футболистов и тренер, который долго работает с командой. Чемпионат мира они уже выигрывали.

У Бразилии есть ряд футболистов высшего уровня. У них есть девятка, есть Неймар.