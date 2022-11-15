Месси: «Нужно трезво смотреть на вещи и постепенно двигаться к своей цели»

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о фаворитах чемпионата мира в Катаре.
У каждой сборной есть сильные стороны. Выиграть будет непросто. Аргентина довольно редко играла с командами из Европы. Мы приехали в хорошей форме, но мы не должны поддаваться мнению, будто являемся фаворитами. Нужно трезво смотреть на вещи и постепенно двигаться к своей цели.
Мне кажется, что у Франции много шансов, несмотря на травмы. У них много хороших футболистов и тренер, который долго работает с командой. Чемпионат мира они уже выигрывали.
У Бразилии есть ряд футболистов высшего уровня. У них есть девятка, есть Неймар.
Могут удивить: Бельгия, Дания, Нидерланды, Германия,Уругвай.
Провалятся( из топов, около топов) Франция, Хорватия, Португалия, Швейцария, Сербия,Япония,Польша, США,Мексика
Могут удивить: Бельгия, Дания, Нидерланды, Германия,Уругвай.
Провалятся( из топов, около топов) Франция, Хорватия, Португалия, Швейцария, Сербия,Япония,Польша, США,Мексика
Если выиграют - его заслуга.
А если проиграют - не его вина.
Гном серьезно так считает.
Если выиграют - его заслуга.
А если проиграют - не его вина.
Гном серьезно так считает.