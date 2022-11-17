Бывший тренер «Севильи» возглавил «Эльче»

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вчера, 19:15

Пресс-служба «Эльче» объявила, что новым главным тренером клуба стал .

Контракт с испанским специалистом рассчитан до конца сезона 2022/23. Последним место работы Мачина был «Аль-Раед». В Испании он тренировал «Алавес», «Эспаньол», «Севилью», «Жирону» и «Нумансию».