Бывший тренер «Севильи» возглавил «Эльче»

Пресс-служба «Эльче» объявила, что новым главным тренером клуба стал Пабло Мачин.
Контракт с испанским специалистом рассчитан до конца сезона 2022/23. Последним место работы Мачина был «Аль-Раед». В Испании он тренировал «Алавес», «Эспаньол», «Севилью», «Жирону» и «Нумансию».
Один из моих любимых испанских тренеров второго эшелона: топ в Жироне, лучше Севилья, которую я видел в последние годы, просто руководство не дотерпело в период спада, в Алавесе не понятно почему уволили, трудно было бы, но мог бы спасти команду.
Один из моих любимых испанских тренеров второго эшелона: топ в Жироне, лучше Севилья, которую я видел в последние годы, просто руководство не дотерпело в период спада, в Алавесе не понятно почему уволили, трудно было бы, но мог бы спасти команду.