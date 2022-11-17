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Бывший тренер «Севильи» возглавил «Эльче»

вчера, 19:15

Пресс-служба «Эльче» объявила, что новым главным тренером клуба стал Пабло Мачин.

Контракт с испанским специалистом рассчитан до конца сезона 2022/23. Последним место работы Мачина был «Аль-Раед». В Испании он тренировал «Алавес», «Эспаньол», «Севилью», «Жирону» и «Нумансию».

Бывший тренер «Севильи» возглавил «Эльче»

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:41
Сделал себе имя в Жироне, после Севильи какой-то мрак. Здорово, что он находит в себе силы продолжать. Удачи, Пабло Мачин.
Один из моих любимых испанских тренеров второго эшелона: топ в Жироне, лучше Севилья, которую я видел в последние годы, просто руководство не дотерпело в период спада, в Алавесе не понятно почему уволили, трудно было бы, но мог бы спасти команду.
протон
протон
сегодня в 00:40
Жирона у него хорошая была, бодро играли
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:34
Круговорот тренеров в футболе...
Гость
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