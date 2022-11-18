Газзаев: «Желаю, чтобы Месси выиграл чемпионат мира»

Бывший тренер сборной России высказался о предстоящем чемпионате мира.

Конечно, я буду смотреть чемпионат мира. Раз в четыре года проходит величайший футбольный праздник. В Катаре соберутся лучшие игроки и лучшие сборные мира, которые демонстрируют не только высочайшее мастерство, но и огромный патриотизм к своей родине. Чемпионат мира — это масштабное футбольное представление. Для ребят, которые занимаются в детских спортивных школах — это пример, к чему надо стремиться. Мы сами в этом убедились, когда проводили свой чемпионат мира. В России тогда случился всплеск интереса к футболу, и все академии были заполнены.

Наступающий чемпионат мира будет одним из самых значительных в истории. Там будут все звезды — Месси, Роналду, Мбаппе, Бензема, Неймар. Я еще много могу перечислять. В командах сейчас как никогда высок уровень конкуренции.

Не могу однозначно ответить на вопрос, за кого буду болеть. Мне симпатична сборная Сербии. Команда показывает хорошую игру. Уверен, что Бразилия и Аргентина ставят цель выиграть этот турнир. Единственный титул, которого нет у Месси — Кубок мира. Я желаю, чтобы он выиграл этот чемпионат. Он этого заслужил. Сейчас это самый титулованный и сильный футболист мира.