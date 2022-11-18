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Газзаев: «Желаю, чтобы Месси выиграл чемпионат мира»

вчера, 21:38

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о предстоящем чемпионате мира.

Конечно, я буду смотреть чемпионат мира. Раз в четыре года проходит величайший футбольный праздник. В Катаре соберутся лучшие игроки и лучшие сборные мира, которые демонстрируют не только высочайшее мастерство, но и огромный патриотизм к своей родине. Чемпионат мира — это масштабное футбольное представление. Для ребят, которые занимаются в детских спортивных школах — это пример, к чему надо стремиться. Мы сами в этом убедились, когда проводили свой чемпионат мира. В России тогда случился всплеск интереса к футболу, и все академии были заполнены.

Наступающий чемпионат мира будет одним из самых значительных в истории. Там будут все звезды — Месси, Роналду, Мбаппе, Бензема, Неймар. Я еще много могу перечислять. В командах сейчас как никогда высок уровень конкуренции.

Не могу однозначно ответить на вопрос, за кого буду болеть. Мне симпатична сборная Сербии. Команда показывает хорошую игру. Уверен, что Бразилия и Аргентина ставят цель выиграть этот турнир. Единственный титул, которого нет у Месси — Кубок мира. Я желаю, чтобы он выиграл этот чемпионат. Он этого заслужил. Сейчас это самый титулованный и сильный футболист мира.

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 06:52
Самый титулованный по-моему до сих пор Алвес
Пирамида
Пирамида
сегодня в 04:54
Вот он выиграет и ЧМ и спокойно вернётся в свою планету! Потому что больше нечего выиграть на этой земле.
протон
протон ответ SSC Napoli (раскрыть)
сегодня в 00:42
У Аргентины ,очень длинная серия без поражений, с каждым следующим матчем вероятность проиграть возрастает в разы,это даже статически ,поэтому не верится ! Это уже будет какая то слишком ,сумасшедшая серия без поражений ! И когда все говорят, вот этот выиграет и ставят главным фаворитом ,они обычно не выигрывают ! ЧМ это все таки ещё и удача , сетка и все остальное !
Футбол - это командная игра, в которой принимает участие 11 человек, и один, пусть даже величайший игрок, не может в одиночку как проиграть, так и выиграть.
Выиграет либо проиграет именно Аргентина, поэтому я считаю, что нужно оценивать в контексте заслужил/не заслужил именно команду
протон
протон
сегодня в 00:38
В чем проблема? Во-первых, люди имеют право на мнение, они явно говорят от чистого сердца, потому что всем очевиден исключительный футбольный дар Месси. Его победа на ЧМ - это сильное подкрепление наследия этого дара, поэтому многие люди хотят, чтобы он выиграл ЧМ.
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 22:57
Сам Господь Бог поспособствует, чтобы Месси выгнал кубок мира с Аргентиной!
Удачи сборной Аргентины!
dhd67vfur73e
dhd67vfur73e
вчера в 22:35
Думаю это ему не под силу сегодня
ym2pna2pg5qv
ym2pna2pg5qv
вчера в 22:29
Месси не выиграет ЧМ.
Гость
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