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Аджоев рассказал о развитии Народной футбольной лиги

сегодня, 11:35

Организатор и президент Народной футбольной лиги Гурам Аджоев прокомментировал развитие данного соревнования.

Сейчас верстается календарь и идет подготовка к старту первенства. Что касается формата, то прежде всего в центре внимания будет чемпионат в возрастной группе 45+, это наш традиционный, всем полюбившийся формат, можно сказать, классика Народной футбольной лиги. С сентября по май будут идти игры с перерывом на зиму, а в конце весны-начале лета, как всегда, проведем финальный турнир в Москве. Определятся победитель и призеры, которые получат денежные премии, будет награждение участников и гала-матч.

Есть также еще две идеи, которые сейчас находятся на стадии проработки и обсуждения, возможно, сделаем чемпионат в возрастной группе 35-45 и отдельный краткосрочный турнир продолжительностью в несколько дней в категории 50+. Напомню, что в НФЛ не могут играть те, кто когда-либо имел профессиональный контракт с футбольным клубом, это любительское соревнование. Цели и задачи лиги остаются прежними с момента основания лиги и были заложены нами и нашими старшими товарищами — Сергеем Кужугетовичем Шойгу, Сергеем Викторовичем Лавровым и Борисом Всеволодовичем Громовым. В первую очередь это популяризация здорового образа жизни.

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Аджоев Гурам
Источник: tass.ru
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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 12:33
Так как раз нельзя, там же только для любителей, типа нельзя игрокам с профессиональным прошлым)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 12:29
Если Спартак снова соберётся сниматься с чемпионата, то теперь ему есть куда перебраться.
Народная команда должна играть в Народной футбольной лиги!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:17
"Цели и задачи лиги остаются прежними с момента основания лиги и были заложены нами и нашими старшими товарищами — Сергеем Кужугетовичем Шойгу, Сергеем Викторовичем Лавровым и Борисом Всеволодовичем Громовым."

Достало это идолопоклонство, вы на чьи деньги этот турнир устраиваете - на бюджетные (налогоплательщиков) или на деньги Шойгу?

Если министр спорта такой тупой, что сам не может дойти до мысли устроить турнир для ветеранов, то, может, уволить министра спорта, а ШОйгу благодарить?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:49
Не думаю что он будет популярным
Гость
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