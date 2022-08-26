Аджоев рассказал о развитии Народной футбольной лиги

Организатор и президент Народной футбольной лиги Гурам Аджоев прокомментировал развитие данного соревнования.

Сейчас верстается календарь и идет подготовка к старту первенства. Что касается формата, то прежде всего в центре внимания будет чемпионат в возрастной группе 45+, это наш традиционный, всем полюбившийся формат, можно сказать, классика Народной футбольной лиги. С сентября по май будут идти игры с перерывом на зиму, а в конце весны-начале лета, как всегда, проведем финальный турнир в Москве. Определятся победитель и призеры, которые получат денежные премии, будет награждение участников и гала-матч.

Есть также еще две идеи, которые сейчас находятся на стадии проработки и обсуждения, возможно, сделаем чемпионат в возрастной группе 35-45 и отдельный краткосрочный турнир продолжительностью в несколько дней в категории 50+. Напомню, что в НФЛ не могут играть те, кто когда-либо имел профессиональный контракт с футбольным клубом, это любительское соревнование. Цели и задачи лиги остаются прежними с момента основания лиги и были заложены нами и нашими старшими товарищами — Сергеем Кужугетовичем Шойгу, Сергеем Викторовичем Лавровым и Борисом Всеволодовичем Громовым. В первую очередь это популяризация здорового образа жизни.