Глебов: «Со всеми реально бороться. Даже с „Зенитом“»

Полузащитник «Ростова» подвел итоги первой части сезона в РПЛ для своей команды.

Сейчас нужно выигрывать две кубковые игры и играть дальше.

Как оценю первую часть сезона в РПЛ ? Хорошо.Третьим местом довольны.

Рассчитываем, что будем продолжать выигрывать и добавим в качестве игры.

Со всеми реально бороться. Даже с «Зенитом».