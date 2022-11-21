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Глебов: «Со всеми реально бороться. Даже с „Зенитом“»

вчера, 08:27

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов подвел итоги первой части сезона в РПЛ для своей команды.

Сейчас нужно выигрывать две кубковые игры и играть дальше.

Как оценю первую часть сезона в РПЛ? Хорошо.Третьим местом довольны.

Рассчитываем, что будем продолжать выигрывать и добавим в качестве игры.

Со всеми реально бороться. Даже с «Зенитом».

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 13:27
фк ЗЕНИТ - команда газпрома, а это мешок с деньгами
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:10
Глебов обрёл смысл :
pomor45
pomor45
вчера в 11:04
"Даже с Зенитом" - это высокая оценка.
Бубнин
Бубнин
вчера в 10:31
Надо выигрывать футбольные матчи, забивать в ворота голы. Надо хорошо играть.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:51
На роль спарринг-партнёра "Зенита" годятся все.
Nottrow
Nottrow
вчера в 09:45
Ростов пока единственный соперник для Зенита в чемпионате.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 09:03
Что бы Ростову сохранить место в лидирующей пятёрке надо сохранить лидеров и усилить состав этой зимой хотя бы 1-2 игроками
Карпину даже на замену некого выпустить что бы усилить игру
Денег на трансферы нет, но может быть удастся кого-то взять в аренду
twrw9vmqvdpx
twrw9vmqvdpx
вчера в 08:54
Достаточно отключить газ, вот и вся борьба
нечитайло
нечитайло
вчера в 08:49
Там же тоже люди играют, все ошибаются
Гость
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