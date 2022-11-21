Глебов: «Со всеми реально бороться. Даже с „Зенитом“»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов подвел итоги первой части сезона в РПЛ для своей команды.
Сейчас нужно выигрывать две кубковые игры и играть дальше.
Как оценю первую часть сезона в РПЛ? Хорошо.Третьим местом довольны.
Рассчитываем, что будем продолжать выигрывать и добавим в качестве игры.
Со всеми реально бороться. Даже с «Зенитом».
Карпину даже на замену некого выпустить что бы усилить игру
Денег на трансферы нет, но может быть удастся кого-то взять в аренду
Карпину даже на замену некого выпустить что бы усилить игру
Денег на трансферы нет, но может быть удастся кого-то взять в аренду