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Роналду — первый игрок в истории, который забил на пяти чемпионатах мира

вчера, 20:32
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия3 : 2Логотип футбольный клуб ГанаГанаМатч завершен

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду реализовал пенальти в матче группового этапа чемпионата мира против сборной Ганы.

Таким образом, КриРо стал первым футболистом в истории, который забивал на пяти разных чемпионатах мира (2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

На четырёх ЧМ отличались Лионель Месси (Аргентина), Миролав Клозе, Уве Зеелер (оба — Германия) и Пеле (Бразилия).

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Все комментарии
Сергей Смотров 2
Сергей Смотров 2
сегодня в 12:28
Вылез Врангель наконец то, а то я думал куда он подевался после матча Аргентины и Саудовской Аравии)
Castor
Castor
сегодня в 11:22
Админ, участие на 5-ти чемпионатах подряд - это не рекорд, Буффон играл на 5-ти чемпионатах, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014. Если бы Италия поехала ЧМ 2018, то это был бы абсолютный рекорд, тобишь участие на 6-ти ЧМ.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:08
Гном точно не побьёт этот рекорд)))
112910415
112910415
сегодня в 06:45
навсегда в истории, однозначно
Знатог
Знатог
сегодня в 06:18
КриРо это чё? Кривой Рог? Понятно, украинский игрок.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:36, ред.
Португалия показала себя достойно. Видно, что готовились к ЧМ в бою с топовыми европейскими командами, да, может это было нелегко, приходилось терпеть поражения, статку там точно не набьёшь, но зато они приехали на ЧМ с адекватной самооценкой и готовностью вгрызаться в каждый эпизод.

Другое дело посмотрите на Аргентину, вместо того чтобы проверить силы с нормальной командой поназначали себе бессмысленных товарняков против карликовых сборных, разгромили всех с хоккейными счетами, набили себе мусорный рекорд, и что в итоге - приехали ЧМ со звездой на голове, результат налицо - не в состоянии даже обыграть мотивированную Саудовскую Аравию, конечно это ведь не Эстония, игроки которой прямо по ходу матча просили фотку с Месси.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:30
Отбывал номер, а не играл. Когда Кри Ро играет в финале, он его выигрывает, а не становиться балластом и лузером
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:45, ред.
Пенальти это часть игры. Если их не будет то в штрафной можно делать все что угодно. А месси забил кому эти голы на чемпионатах мира?
СARNAGE
СARNAGE
вчера в 22:33
Роналду 2 трофея со сборной, месся 1 трофей и 4 проигрыша в финалах.
djaich
djaich ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:26, ред.
Так вроде Месси ни одну серьезную команду ни на одном из ЧМ голом пока что не огорчил, ничего равного хет-трику Роналду в ворота Испании не изобразил.
Elliada
Elliada ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 22:24
В финале играл только один, а второй с пенальтями статистику набивает
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Live_r_pool (раскрыть)
вчера в 22:21
Уходить надо вовремя. Это время наступило год назад.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:20
Пенальти - часть игры. Как это не считать пенальти? Только потому что Месси не умеет их бить?
Может из-за того что он коротышка, ещё и голы головой не считать? тогда еще лучше будет статистика .
И посмотри кому забивал твой Месси.
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:07, ред.
Я же сказал не все падают и выпрашивают. В том хет-трике пеналь тоже был. Признаю, у него талант к падению. Если не считать пенальти, то у Месси 6 голов, а у балласта 5
rhskmz
rhskmz
вчера в 22:07
Мог бы стать легендой, если б так не обделался в МЮ ...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:06
ВСе-пенальти,или с игры пару было???
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:04
А испании хет-трик тоже Месси забивал?)))
Elliada
Elliada
вчера в 21:53
Любопытно, что из семи голов Месси, забитых на ЧМ только один с пенальти, в матче с Саудовской Аравией. Из восьми голов балласта, забитых на ЧМ, аж 3 с пенальти. Почти половина голов с 11-и метров. На первом его ЧМ в 2006 году у него 1 гол с пенальти и сейчас на ЧМ 2022 у него 1 гол с пенальти. Если убрать пенальти, он отличился на трех ЧМ. Просто не все ныряют и выпрашивают как он.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:52
Карлик горько плачет.
Johnes
Johnes ответ Live_r_pool (раскрыть)
вчера в 21:49
Ему, если не изменяет память, еще 37…
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:31
Прыжок был отличный!
Жаль мяч рядом со штангой просвистел...
Супер!
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 21:23
И дельфин он классный.
Johnes
Johnes
вчера в 21:21
Ну, Роня и нырок! Великий дайвер!
Live_r_pool
Live_r_pool
вчера в 21:15
Кто бы что не говорил, Рон легенда! Чуваку 38 лет, что вы хотите от него? Время никого не щадит! Эпоха соперничества Рона и Месси это история, одни из самых лучших игроков всех времён!
nubom
nubom
вчера в 21:15
Этого судью нужно срочно натурализовать (можно ножницами). Этот карасик из нашего пруда ....
Nazi
Nazi
вчера в 21:13
ВАР на пеналду не распространяется :)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:12
"Полюбовался" его игрой. Убедился - время Роналду безвозвратно прошло. Худший игрок матча.
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:11
Пешком походил, вовремя упал, понравился судье...
Agamaga........
Agamaga........ ответ Gnomout (раскрыть)
вчера в 21:09
Мастерски падать, нырять, есть время ещё лучше оттачивать. Позор!
Ларс
Ларс
вчера в 21:09
Месси забил с липового пенальти - величайший игрок всех времён, тащер сборной.
Кр7 забил с липового пенальти - тупо стату набил, ни о чём.
Эти двое даже на пенсии не оставят никого равнодушными)
Самая сумбурная игра этого ЧМ. Гану даже жаль. Португальская оборона - цирк.
Гость
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