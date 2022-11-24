Роналду — первый игрок в истории, который забил на пяти чемпионатах мира

1669311126

вчера, 20:32

Нападающий сборной Португалии реализовал пенальти в матче группового этапа чемпионата мира против сборной Ганы.

Таким образом, КриРо стал первым футболистом в истории, который забивал на пяти разных чемпионатах мира (2006, 2010, 2014, 2018, 2022).