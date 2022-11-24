Роналду — первый игрок в истории, который забил на пяти чемпионатах мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду реализовал пенальти в матче группового этапа чемпионата мира против сборной Ганы.
Таким образом, КриРо стал первым футболистом в истории, который забивал на пяти разных чемпионатах мира (2006, 2010, 2014, 2018, 2022).
На четырёх ЧМ отличались Лионель Месси (Аргентина), Миролав Клозе, Уве Зеелер (оба — Германия) и Пеле (Бразилия).
Другое дело посмотрите на Аргентину, вместо того чтобы проверить силы с нормальной командой поназначали себе бессмысленных товарняков против карликовых сборных, разгромили всех с хоккейными счетами, набили себе мусорный рекорд, и что в итоге - приехали ЧМ со звездой на голове, результат налицо - не в состоянии даже обыграть мотивированную Саудовскую Аравию, конечно это ведь не Эстония, игроки которой прямо по ходу матча просили фотку с Месси.
Другое дело посмотрите на Аргентину, вместо того чтобы проверить силы с нормальной командой поназначали себе бессмысленных товарняков против карликовых сборных, разгромили всех с хоккейными счетами, набили себе мусорный рекорд, и что в итоге - приехали ЧМ со звездой на голове, результат налицо - не в состоянии даже обыграть мотивированную Саудовскую Аравию, конечно это ведь не Эстония, игроки которой прямо по ходу матча просили фотку с Месси.
Может из-за того что он коротышка, ещё и голы головой не считать? тогда еще лучше будет статистика .
И посмотри кому забивал твой Месси.
Может из-за того что он коротышка, ещё и голы головой не считать? тогда еще лучше будет статистика .
И посмотри кому забивал твой Месси.
Жаль мяч рядом со штангой просвистел...
Супер!
Жаль мяч рядом со штангой просвистел...
Супер!
Кр7 забил с липового пенальти - тупо стату набил, ни о чём.
Эти двое даже на пенсии не оставят никого равнодушными)
Самая сумбурная игра этого ЧМ. Гану даже жаль. Португальская оборона - цирк.
Кр7 забил с липового пенальти - тупо стату набил, ни о чём.
Эти двое даже на пенсии не оставят никого равнодушными)
Самая сумбурная игра этого ЧМ. Гану даже жаль. Португальская оборона - цирк.