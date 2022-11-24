Apple может купить «Манчестер Юнайтед»

Фирма Apple может выкупить права на «Манчестер Юнайтед» у ее нынешних владельцев — братьев Глейзеров. Предполагаемая стоимость сделки составит 6,7 млрд евро.
Ранее стало известно, что потенциальные покупатели «Ливерпуля» могут купить «Манчестер Юнайтед». Глейзеры готовы продать клуб тем, кто предложит наибольшую цену.
У Apple нет опыта владения столь большими футбольными клубами, как МЮ. Генеральный директор фирмы Тим Кук планирует построить для «дьяволов» новый стадион, который станет одним из лучших в мире.
Клубы-государства это новый тренд. Эппл может дать столько денег, что другим и не снилось.
Но вот беда. И при предыдущих владельцах покупали игроков за космические деньги, а результата не было.
Тут скорее настораживающая фраза есть. Эппл никогда не владела большим футбольным клубом. Как и прежние владельцы. Собственно поэтому было столько промахов...
Клубы-государства это новый тренд. Эппл может дать столько денег, что другим и не снилось.
Но вот беда. И при предыдущих владельцах покупали игроков за космические деньги, а результата не было.
Тут скорее настораживающая фраза есть. Эппл никогда не владела большим футбольным клубом. Как и прежние владельцы. Собственно поэтому было столько промахов...