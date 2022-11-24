Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Apple может купить «Манчестер Юнайтед»

вчера, 15:52

Фирма Apple может выкупить права на «Манчестер Юнайтед» у ее нынешних владельцев — братьев Глейзеров. Предполагаемая стоимость сделки составит 6,7 млрд евро.

Ранее стало известно, что потенциальные покупатели «Ливерпуля» могут купить «Манчестер Юнайтед». Глейзеры готовы продать клуб тем, кто предложит наибольшую цену.

У Apple нет опыта владения столь большими футбольными клубами, как МЮ. Генеральный директор фирмы Тим Кук планирует построить для «дьяволов» новый стадион, который станет одним из лучших в мире.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиApple не планирует приобретать права на «Манчестер Юнайтед»
Сегодня, 11:20
СлухиОснователь бренда Zara заинтересован в покупке «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 16:35
СлухиПотенциальные покупатели «Ливерпуля» могут купить «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 15:39
СлухиБекхэм может стать совладельцем «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 12:52
СлухиГлейзеры могут продать «Манчестер Юнайтед»
22 ноября
СлухиРоналду покинул «Манчестер Юнайтед» без компенсации
22 ноября
Сортировать
Все комментарии
Alhunah
Alhunah
вчера в 18:34
А может и не купить
Ron09
Ron09
вчера в 18:18
Сначала по всему стадиону развесят радужную радугу в честь Кука а затем раскупят весь состав немецев чтобы они об этом не молчали как на фото Чм22
dok66
dok66
вчера в 17:56
А почему бы и нет . Создадут хорошую команду из футбольных профессионалов управленцев (думаю опыт создания команд управленцев у них колоссальный) , да и вытащат клуб . Есть конечно риски , но в современных условиях это вложение свободных денег в бизнес проект , который в любом случае не даст потерь .
karnager
karnager
вчера в 17:39
Вместо красных дьяволов будут радужными яблоками))
3ton
3ton
вчера в 17:26
Скорее маркетинговый ход для продажи айфонов
протон
протон
вчера в 17:19
Стив Джобс перевернул и улучшил этот мир , если Apple купит МЮ возможно они улучшат клуб и вернут его в элиту мирового футбола. Очень надеюсь на это.
Arineh
Arineh
вчера в 17:16
А почему именно МЮ?
AlanW 1
AlanW 1
вчера в 17:11
Эпл Юнайтед - хорошее название👍😃
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:07
Все на ошибках учатся,ничего страшного.
d1metras
d1metras
вчера в 16:50, ред.
Мне кажется если клуб отдать болельщикам,больше толку будет,чем от всех этих владельцев вместе взятых... Болельщики хоть видят проблемы клуба и переживают за результат,а владельцы и инвесторы в первую очередь хотят прибыль...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:43
Раздайте его людям по частям бесплатно.Кому он нужен...
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 16:19
Очуметь! Потом гугл купит «Ливерпуль» и устроят рубку гигантов.
rhskmz
rhskmz
вчера в 16:08
А кончится тем , что Глейзер передумает ...
Cara Delevingne
Cara Delevingne
вчера в 16:01
Вот это заявление...
Клубы-государства это новый тренд. Эппл может дать столько денег, что другим и не снилось.
Но вот беда. И при предыдущих владельцах покупали игроков за космические деньги, а результата не было.
Тут скорее настораживающая фраза есть. Эппл никогда не владела большим футбольным клубом. Как и прежние владельцы. Собственно поэтому было столько промахов...
СARNAGE
СARNAGE
вчера в 15:57
Аванс возьму,может купить МЮ.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 