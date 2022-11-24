Apple может купить «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 15:52

Фирма Apple может выкупить права на «Манчестер Юнайтед» у ее нынешних владельцев — братьев Глейзеров. Предполагаемая стоимость сделки составит 6,7 млрд евро.

Ранее стало известно, что потенциальные покупатели «Ливерпуля» могут купить «Манчестер Юнайтед». Глейзеры готовы продать клуб тем, кто предложит наибольшую цену.