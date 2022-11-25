Бояринцев — главный тренер «Новосибирска»

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вчера, 11:56

назначен на пост главного тренера «Новосибирска».

Контракт тренера и клуба рассчитан на 1,5 года, при этом срок действия договора можно продлить еще на год.

После 17 туров «Новосибирск» занимает 5-е место в таблице Второй лиги (группа 4). Ранее Бояринцев работал в «Родине», которую вывел в Первую лигу.