Бояринцев — главный тренер «Новосибирска»

Денис Бояринцев назначен на пост главного тренера «Новосибирска».
Контракт тренера и клуба рассчитан на 1,5 года, при этом срок действия договора можно продлить еще на год.
После 17 туров «Новосибирск» занимает 5-е место в таблице Второй лиги (группа 4). Ранее Бояринцев работал в «Родине», которую вывел в Первую лигу.
К однотипности и т.д. Посмотрите мои эти удалённые комментарии и объясните мне , что в них не так !??
К однотипности и т.д. Посмотрите мои эти удалённые комментарии и объясните мне , что в них не так !??
Примерно в начале месяца уже обсуждали эти вопросы со всех сторон.
Надеюсь ситуация прояснится.
Примерно в начале месяца уже обсуждали эти вопросы со всех сторон.
Надеюсь ситуация прояснится.
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Однотипные, одинаковые, не несущие смысловой нагрузки комментарии для участников конкурса расцениваются, как флуд и будут удаляться модератором. Теперь с этим жёстче для всех.
В правилах конкурса указано: 3) Комментарий: 50 очков. В материалах, в течение 8 часов после публикации; в объектах карты; в некоторых хэштегах (начисление раз в два часа). Флуд запрещен. ("Флуд для очков в КП (только для активных КПшников)").
Однотипные, одинаковые, не несущие смысловой нагрузки комментарии для участников конкурса расцениваются, как флуд и будут удаляться модератором. Теперь с этим жёстче для всех.