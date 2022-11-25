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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Вторая лига. Группа 4 2022/2023

Бояринцев — главный тренер «Новосибирска»

вчера, 11:56

Денис Бояринцев назначен на пост главного тренера «Новосибирска».

Контракт тренера и клуба рассчитан на 1,5 года, при этом срок действия договора можно продлить еще на год.

После 17 туров «Новосибирск» занимает 5-е место в таблице Второй лиги (группа 4). Ранее Бояринцев работал в «Родине», которую вывел в Первую лигу.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:51
Покажите Мостовому,откуда нужно начинать и как надо работать?!)))Молодец,Денис!
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:37
Так мы с Вами в теге и обсуждали уже этот вопрос с примерами. Но один из этих комментов всё же восстановил.
Ironigor
Ironigor ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 12:27
Это никакого отношения не имеет к флуду .
К однотипности и т.д. Посмотрите мои эти удалённые комментарии и объясните мне , что в них не так !??
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:17
Если интересно, можете почитать тег конкурс_прогнозов.
Примерно в начале месяца уже обсуждали эти вопросы со всех сторон.
Надеюсь ситуация прояснится.
Ironigor
Ironigor ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 12:15, ред.
Всё ясно, что ничего не ясно. Бесполезное явление, задавать вам вопросы. Ответы расплывчатые , не несущие никакой конкретики . Спасибо ✊️ Сам себе режиссёр !)
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:05
Как игрок был по хорошему "настырный" - эта черта должна помогать ему и на тренерском поприще!
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:02
Доброго времени суток!
В правилах конкурса указано: 3) Комментарий: 50 очков. В материалах, в течение 8 часов после публикации; в объектах карты; в некоторых хэштегах (начисление раз в два часа). Флуд запрещен. ("Флуд для очков в КП (только для активных КПшников)").
Однотипные, одинаковые, не несущие смысловой нагрузки комментарии для участников конкурса расцениваются, как флуд и будут удаляться модератором. Теперь с этим жёстче для всех.
drug01
drug01
вчера в 12:01
Денис растёт, удачи в работе
matrix333
matrix333
вчера в 11:58
Бояринцеву удачи в новом клубе!
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