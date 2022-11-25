Кержаков: «Больше всего удивила сборная Саудовской Аравии»

Экс-тренер «Пари НН» Александр Кержаков поделился мнением о сенсациях текущего чемпионата мира.
В первом туре чемпионата мира больше всего удивила, конечно, сборная Саудовской Аравии.
Что касается главных фаворитов мундиаля, то пока рано об этом говорить. Есть ли сборная, которую я поддерживаю? На чемпионате мира я наблюдаю за командами и тренерской работой во время матчей.
1.Саудовской Аравии
2.Бразилия
Ибо..от одной не ожидал...и был приятно удивлён...
От другой ожидал...но реалии превзошли ожидания...
1.Саудовской Аравии
2.Бразилия
Ибо..от одной не ожидал...и был приятно удивлён...
От другой ожидал...но реалии превзошли ожидания...
Вчера команда с лидером три вкатила
Вчера команда с лидером три вкатила