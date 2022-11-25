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Кержаков: «Больше всего удивила сборная Саудовской Аравии»

вчера, 13:12

Экс-тренер «Пари НН» Александр Кержаков поделился мнением о сенсациях текущего чемпионата мира.

В первом туре чемпионата мира больше всего удивила, конечно, сборная Саудовской Аравии.

Что касается главных фаворитов мундиаля, то пока рано об этом говорить. Есть ли сборная, которую я поддерживаю? На чемпионате мира я наблюдаю за командами и тренерской работой во время матчей.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:44
Японцы тоже сотворили чудо.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:34
Скорее Аргентина была расслаблена,была недооценка
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:20
Это точно,взяли и обыграли Аргентину.
drug01
drug01
вчера в 14:08
По одной игре судить рано, но игроков надо брать на заметку и тащить в Россию
adekvat
adekvat
вчера в 14:00
Учиться никогда не поздно. Удивили чем что бились до конца? Да кого то это может и удивить.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:32
Удивили две команды....
1.Саудовской Аравии
2.Бразилия

Ибо..от одной не ожидал...и был приятно удивлён...
От другой ожидал...но реалии превзошли ожидания...
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:29
Меня больше удивила наоборот... Аргентина...:(
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:20
И чем же она удивила? тем что обыграла команду без лидера?
Вчера команда с лидером три вкатила
Гость
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