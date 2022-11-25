Кержаков: «Больше всего удивила сборная Саудовской Аравии»

Экс-тренер «Пари НН» поделился мнением о сенсациях текущего чемпионата мира.

В первом туре чемпионата мира больше всего удивила, конечно, сборная Саудовской Аравии.

Что касается главных фаворитов мундиаля, то пока рано об этом говорить. Есть ли сборная, которую я поддерживаю? На чемпионате мира я наблюдаю за командами и тренерской работой во время матчей.