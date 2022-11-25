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ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Вторая лига. Группа 4 2022/2023

Бояринцев: «Я люблю агрессивный футбол, обожаю высокий прессинг»

вчера, 12:12

Главный тренер «Новосибирска» Денис Бояринцев рассказал, какой стиль игры он намерен применять в своей новой команде.

В интервью я говорил, что мне импонирует работа Клоппа и Гвардиолы? Это специалисты, на которых я ориентируюсь, чью литературу читаю. Но футбол «Новосибирску» буду ставить свой. Я люблю агрессивный футбол, обожаю высокий прессинг, быстрые переходы от оборонительных к атакующим действиям. Поэтому и свои команды так комплектую: для меня важны футболисты с мотивацией, должной агрессией. Важно подобрать футболистов под своё видение, под свой футбол. Болельщикам могу гарантировать, что футбол будет атакующий и очень агрессивный.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:49
Денису всего хорошего! Он был хорошим футболистом, станет хорошим тренером! Родину и Текстильщик вывел в Первую Лигу, получится и в Новосибирске. Удачи Бояра.
Project _Pandora_
Project _Pandora_
вчера в 14:18
"Люблю, обожаю ...". Но не делаю )
Capral
Capral
вчера в 12:45, ред.
Как бы запомнить название этой команды и фамилию этого тренера?
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 12:42
Удачи в работе!
Хотя сезон уже не спасти.
Гость
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