Бояринцев: «Я люблю агрессивный футбол, обожаю высокий прессинг»

Главный тренер «Новосибирска» рассказал, какой стиль игры он намерен применять в своей новой команде.

В интервью я говорил, что мне импонирует работа Клоппа и Гвардиолы? Это специалисты, на которых я ориентируюсь, чью литературу читаю. Но футбол «Новосибирску» буду ставить свой. Я люблю агрессивный футбол, обожаю высокий прессинг, быстрые переходы от оборонительных к атакующим действиям. Поэтому и свои команды так комплектую: для меня важны футболисты с мотивацией, должной агрессией. Важно подобрать футболистов под своё видение, под свой футбол. Болельщикам могу гарантировать, что футбол будет атакующий и очень агрессивный.