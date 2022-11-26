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Валенсия повторил рекорд Эйсебио, Росси и Саленко

сегодня, 00:24
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды1 : 1Логотип футбольный клуб ЭквадорЭквадорМатч завершен

Нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия забил гол в ворота Нидерландов в матче 2-го тура ЧМ-2022.

Форвард стал автором всех последних шести голов национальной команды на чемпионатах мира. Он является четвёртым игроком в истории, кто смог это сделать. До него это удавалось Эйсебио в 1966 году, Паоло Росси в 1982 и Олегу Саленко в 1994.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 06:57
Достойный лидер команды, который ведёт свою сборную к положительному результату.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:46
Приятно видеть Саленко в этом списке...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 04:28
Молодец,сохранил надежду на продолжение !
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 01:00
Валенсия понравился, настоящий лидер
dikalot
dikalot
сегодня в 00:33
Валенсия удивил нас
протон
протон
сегодня в 00:32
Нет в составе оранжевых настоящих топ игроков. Есть неплохие, но это не та Голландия времён тотального футбола. Она проигрывала, но вызывала уважение и восхищала. Поколение новых Снейдеров и Ван Бастенов ещё не родилось.
Нет серьезно, это правда сборная Нидерландов? Вроде флаг такой же, да и оранжевые футболки, да и болельщики в таких цветах будто под ганжей...
Играют очень слабо, да и игроков нет в полузащите и атаке тем более. Уровень голландцев в футболе упал очень сильно. Да 10 лет назад из этих игроков только двое-трое могли играть в сборной и то на лавке. Хотя за клубы которые они выступают играют гораздо интереснее. Тот же Дюмфрис как пример.
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