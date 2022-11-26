Валенсия повторил рекорд Эйсебио, Росси и Саленко

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сегодня, 00:24

Нападающий сборной Эквадора забил гол в ворота Нидерландов в матче 2-го тура ЧМ -2022.

Форвард стал автором всех последних шести голов национальной команды на чемпионатах мира. Он является четвёртым игроком в истории, кто смог это сделать. До него это удавалось в 1966 году, в 1982 и в 1994.