Валенсия повторил рекорд Эйсебио, Росси и Саленко

Нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия забил гол в ворота Нидерландов в матче 2-го тура ЧМ-2022.
Форвард стал автором всех последних шести голов национальной команды на чемпионатах мира. Он является четвёртым игроком в истории, кто смог это сделать. До него это удавалось Эйсебио в 1966 году, Паоло Росси в 1982 и Олегу Саленко в 1994.
Нет серьезно, это правда сборная Нидерландов? Вроде флаг такой же, да и оранжевые футболки, да и болельщики в таких цветах будто под ганжей...
Играют очень слабо, да и игроков нет в полузащите и атаке тем более. Уровень голландцев в футболе упал очень сильно. Да 10 лет назад из этих игроков только двое-трое могли играть в сборной и то на лавке. Хотя за клубы которые они выступают играют гораздо интереснее. Тот же Дюмфрис как пример.
Нет серьезно, это правда сборная Нидерландов? Вроде флаг такой же, да и оранжевые футболки, да и болельщики в таких цветах будто под ганжей...
Играют очень слабо, да и игроков нет в полузащите и атаке тем более. Уровень голландцев в футболе упал очень сильно. Да 10 лет назад из этих игроков только двое-трое могли играть в сборной и то на лавке. Хотя за клубы которые они выступают играют гораздо интереснее. Тот же Дюмфрис как пример.