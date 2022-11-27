Невилл поделился мнением о будущем клубе Роналду

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о том, где экс-нападающий «дьяволов» может продолжить карьеру.

Думаю, Криштиану Роналду будет стремиться перейти в европейский топ-клуб, чтобы подписать контракт на несколько месяцев и великолепно себя проявить в эпизодической роли на высшем уровне европейского футбола. Думаю, его приоритетом станет участие в Лиге чемпионов, а также желание показать МЮ , что та ситуация оказалась неправильной.