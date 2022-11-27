Невилл поделился мнением о будущем клубе Роналду

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о том, где экс-нападающий «дьяволов» Криштиану Роналду может продолжить карьеру.
Думаю, Криштиану Роналду будет стремиться перейти в европейский топ-клуб, чтобы подписать контракт на несколько месяцев и великолепно себя проявить в эпизодической роли на высшем уровне европейского футбола. Думаю, его приоритетом станет участие в Лиге чемпионов, а также желание показать МЮ, что та ситуация оказалась неправильной.
Мне кажется, после этого сезона он подумает на тему того, каков будет его следующий футбольный проект. Надеюсь, что у него все получится в любом случае. В МЮ в итоге не срослось, но это правильно, что игрок и клуб разорвали отношения.
Ранее стало известно, что Роналду может отправиться в чемпионат Саудовской Аравии.
МЮ тратит много,но не добивается результатов на данный момент как мс или Ливерпуль.
Даже Милан вернулся и выиграл Серию А после десяти лет перерыва, а что МЮ? Ведь самое главное деньги есть, а значит политика клуба неправильная, раз столько проблем и нет выхода из дна!
МЮ тратит много,но не добивается результатов на данный момент как мс или Ливерпуль.
Даже Милан вернулся и выиграл Серию А после десяти лет перерыва, а что МЮ? Ведь самое главное деньги есть, а значит политика клуба неправильная, раз столько проблем и нет выхода из дна!