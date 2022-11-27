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Невилл поделился мнением о будущем клубе Роналду

вчера, 20:35

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о том, где экс-нападающий «дьяволов» Криштиану Роналду может продолжить карьеру.

Думаю, Криштиану Роналду будет стремиться перейти в европейский топ-клуб, чтобы подписать контракт на несколько месяцев и великолепно себя проявить в эпизодической роли на высшем уровне европейского футбола. Думаю, его приоритетом станет участие в Лиге чемпионов, а также желание показать МЮ, что та ситуация оказалась неправильной.

Мне кажется, после этого сезона он подумает на тему того, каков будет его следующий футбольный проект. Надеюсь, что у него все получится в любом случае. В МЮ в итоге не срослось, но это правильно, что игрок и клуб разорвали отношения.

Ранее стало известно, что Роналду может отправиться в чемпионат Саудовской Аравии.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:59
225 лямов на дороге не валяются.
Крымский Мост
Крымский Мост
вчера в 20:58
Глупость. Если бы он мог перейти в клуб уровня ЛЧ, он перешел бы летом. Очевидно, что он топам не интересен. Причин много: возраст, зарплата, стиль игры и так далее. Но наверняка у него есть какой-то вариант. Не зря он дал то интервью, знал о последствиях.
VAN НELSING
VAN НELSING
вчера в 20:53
МЮ дно, и тот кто это отрицает,тот лжет себе. Последняя ЛЧ выиграна в 2008 году, а АПЛ в 2013. Больше десяти лети прошло, и это ненормально для топ-клуба.

МЮ тратит много,но не добивается результатов на данный момент как мс или Ливерпуль.

Даже Милан вернулся и выиграл Серию А после десяти лет перерыва, а что МЮ? Ведь самое главное деньги есть, а значит политика клуба неправильная, раз столько проблем и нет выхода из дна!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 20:53
Сказал всё то, что и сказал бы любой другой здравомыслящий человек, только ему за это деньги платят
Namuri
Namuri ответ hjlzuf (раскрыть)
вчера в 20:48
И будет играть с кенгуру.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 20:44
Он уедет в Австралию.
Гость
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