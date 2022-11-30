Фердинанд назвал защитника сборной Англии, который может переиграть Мбаппе

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, кто из футболистов сборной Англии способен переиграть нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.
Кайл Уокер — единственный защитник в мире, который способен сказать Мбаппе: «Так, один на один, давай!»
Он верит в свои силы. Мы видели это на чемпионате Европы. Он достаточно сильно верит в себя для того, чтобы сделать это, и он единственный, кто это может.
Хотя может хвалить игрока Ливерпуля для него было бы еще хуже.
Хотя может хвалить игрока Ливерпуля для него было бы еще хуже.