Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

Фердинанд назвал защитника сборной Англии, который может переиграть Мбаппе

вчера, 20:15

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, кто из футболистов сборной Англии способен переиграть нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.

Кайл Уокер — единственный защитник в мире, который способен сказать Мбаппе: «Так, один на один, давай!»

Он верит в свои силы. Мы видели это на чемпионате Европы. Он достаточно сильно верит в себя для того, чтобы сделать это, и он единственный, кто это может.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Линекер оценил игру Месси
Сегодня, 00:40
Невилл: «Рэшфорд — большой талант, он может стать лучше»
Вчера, 23:34
Петржела оценил игру сборных на групповом этапе чемпионата мира
Вчера, 22:25
Флик похвалил игру Коста-Рики в обороне
Вчера, 21:10
Р. Мартинес: «Некоторые издания привыкли работать с ложными сведениями»
Вчера, 20:47
Почеттино: «Аргентина – Англия в финале – было бы замечательно»
Вчера, 20:33
Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ John 5mith (раскрыть)
вчера в 22:07
Что в этом плохого?
John 5mith
John 5mith
вчера в 22:04
Манк хвалит игрока соседей? Куда катится мир...
Хотя может хвалить игрока Ливерпуля для него было бы еще хуже.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 20:17
Да, он быстр...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 