Фердинанд назвал защитника сборной Англии, который может переиграть Мбаппе

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» рассказал, кто из футболистов сборной Англии способен переиграть нападающего сборной Франции .

Кайл Уокер — единственный защитник в мире, который способен сказать Мбаппе: «Так, один на один, давай!»

Он верит в свои силы. Мы видели это на чемпионате Европы. Он достаточно сильно верит в себя для того, чтобы сделать это, и он единственный, кто это может.