Зоммер зимой сменит Де Хеа в МЮ

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вчера, 11:32

Вратарь «Боруссии» из Мёнхенгладбаха станет преемником в «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что Зоммер присоединится к МЮ уже в январе 2023 года. Контракт голкипера с «Боруссией» заканчивается следующим летом, поэтому немецкий клуб рассчитывает отпустить вратаря зимой, чтобы получить компенсацию.

Де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года.