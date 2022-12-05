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Зоммер зимой сменит Де Хеа в МЮ

вчера, 11:32

Вратарь «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Янн Зоммер станет преемником Давида де Хеа в «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что Зоммер присоединится к МЮ уже в январе 2023 года. Контракт голкипера с «Боруссией» заканчивается следующим летом, поэтому немецкий клуб рассчитывает отпустить вратаря зимой, чтобы получить компенсацию.

Де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года.

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Все комментарии
barcamilan
barcamilan
вчера в 16:44
наконец то на повышение идет
foxsziver
foxsziver ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 14:34
для вратаря не столь критичный возраст
протон
протон
вчера в 13:49
У меня Зоммер всегда ассоциировался с Гладбахом, но все же он заслужил повышение
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 13:27
Просто на замену может. Но не Заменит
vova505
vova505
вчера в 13:04
Отлично!

Давно ему пора куда-нибудь на "повышение"
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 12:43
Время Де Хеа заканчивается.
ManUnited87
ManUnited87
вчера в 12:40
Запасным берут
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:26
Разве Де Хеа так плох в этом сезоне??
К тому же Зоммеру через неделю уже 34 года, испанцу же совсем недавно 32 исполнилось
Тарас Б 1
Тарас Б 1 ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 12:07
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ galem72 (раскрыть)
    вчера в 12:06
    Де хеа один из самых дорогих по зп, у тому же может он хочет уйти или сменить клуб
    galem72
    galem72
    вчера в 11:47
    Что за подзаборная слушня? 33-летний кипер, который ни разу не играл в АПЛ, заменит в основе 32-летнего опытного игрока этой лиги, который ничем не уступает ему в мастерстве? Похоже, генератор уток дал сбой перед зимним ТО...
    lobsterdam
    lobsterdam
    вчера в 11:39
    ЭТХ зачищает поляну, но будет ли толк? Зоммер вполне себе кипер, но будет ли он лучше прославленного и закаленного в АПЛ ДДХ? Жаль...
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear ответ HOROVEL7 (раскрыть)
    вчера в 11:33
    Здравствуйте. Решение по поводу нахождения комментария в блоке лучших может быть изменено по различным причинам в любой момент.
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 11:33
    Задвинули Де Хеа с первых ролей. Теперь новые герои.
    Гость
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