Зоммер зимой сменит Де Хеа в МЮ

Вратарь «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Янн Зоммер станет преемником Давида де Хеа в «Манчестер Юнайтед».
Сообщается, что Зоммер присоединится к МЮ уже в январе 2023 года. Контракт голкипера с «Боруссией» заканчивается следующим летом, поэтому немецкий клуб рассчитывает отпустить вратаря зимой, чтобы получить компенсацию.
Де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года.
Давно ему пора куда-нибудь на "повышение"
Давно ему пора куда-нибудь на "повышение"
К тому же Зоммеру через неделю уже 34 года, испанцу же совсем недавно 32 исполнилось
К тому же Зоммеру через неделю уже 34 года, испанцу же совсем недавно 32 исполнилось