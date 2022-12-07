Определились все пары участников 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.
Нидерланды — Аргентина (9 декабря, 22.00 мск)
Хорватия — Бразилия (9 декабря, 18.00 мск)
Англия — Франция (10 декабря, 22.00 мск)
Марокко — Португалия (10 декабря, 18.00 мск)
Определились все пары участников 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.
Нидерланды — Аргентина (9 декабря, 22.00 мск)
Хорватия — Бразилия (9 декабря, 18.00 мск)
Англия — Франция (10 декабря, 22.00 мск)
Марокко — Португалия (10 декабря, 18.00 мск)
Аргентина, Бразилия........Франция и Португалия. может случится дрим финал Месси-Роналду.........
PS Англия и Голландия явно вылетят, шансы малы на успех, слишком уж сильны соперники, но буду верить в команды ван Гала и Саутгейта, и ждать, что все же кто-то пройдет дальше. Да и Хорватия и Марокко скорей всего закончат свой путь.
Аргентина, Бразилия........Франция и Португалия. может случится дрим финал Месси-Роналду.........
PS Англия и Голландия явно вылетят, шансы малы на успех, слишком уж сильны соперники, но буду верить в команды ван Гала и Саутгейта, и ждать, что все же кто-то пройдет дальше. Да и Хорватия и Марокко скорей всего закончат свой путь.
Точно
Вчерашний матч с марроканцами подтвердил это ))
Невозможно предугадать
Точно
Вчерашний матч с марроканцами подтвердил это ))
Невозможно предугадать
А нам пожалуйста много голов в студию.
А нам пожалуйста много голов в студию.
Финал Бразилия - Франция был бы самым жарким.
Если Португалия не будет выпускать Роналду есть вероятность им заменить Францию. Но Бразилия очевидно будет в финале
Финал Бразилия - Франция был бы самым жарким.
Если Португалия не будет выпускать Роналду есть вероятность им заменить Францию. Но Бразилия очевидно будет в финале