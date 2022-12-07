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Определились все пары участников 1/4 финала чемпионата мира

сегодня, 00:15

Определились все пары участников 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

Нидерланды — Аргентина (9 декабря, 22.00 мск)

Хорватия — Бразилия (9 декабря, 18.00 мск)

Англия — Франция (10 декабря, 22.00 мск)

Марокко — Португалия (10 декабря, 18.00 мск)

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Все комментарии
lNGMAN
lNGMAN ответ Илья Пыркин (раскрыть)
сегодня в 13:51
Недавно проходили ведь,в самом важном матче))
Дмитрий Николаевич
Дмитрий Николаевич
сегодня в 11:35
Нидерланды, Бразилия, Франция и португалия по моему мнению пройдут дальше.
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne ответ SHEARER (раскрыть)
сегодня в 11:28
Мечтать не вредно
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 10:30
Нидерланды-Бразилия, Франция-Марокко.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:54
Хотелось бы в полуфиналах увидеть Нидерланды, Бразилию, Францию и Португалию.
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
сегодня в 09:31, ред.
Аргентина со своей обузой домой.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:13
Домой: Травокуры,Клетчатые, МИ-6 и Мандарины.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 08:52
Скорее будет финал Неймар-Мбаппе
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
сегодня в 08:49
В 1/2 Нидерланды-Хорватия и Англия-Португалия - было бы интересно
DXTK
DXTK
сегодня в 08:40
определились все пары в 1/4 и я так думаю в полуфинал пройдут

Аргентина, Бразилия........Франция и Португалия. может случится дрим финал Месси-Роналду.........

PS Англия и Голландия явно вылетят, шансы малы на успех, слишком уж сильны соперники, но буду верить в команды ван Гала и Саутгейта, и ждать, что все же кто-то пройдет дальше. Да и Хорватия и Марокко скорей всего закончат свой путь.
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
сегодня в 08:31
Скорее всего до финала дойдут Франция с Бразилией.
anzhi1
anzhi1 ответ Beka_byaka (раскрыть)
сегодня в 08:18
Да
Sadjon
Sadjon
сегодня в 08:11
Вот будет заруба.....классные матчи нас ожидают!!!!!!!!!!
vova505
vova505 ответ Beka_byaka (раскрыть)
сегодня в 08:09
Да
Точно
Вчерашний матч с марроканцами подтвердил это ))
Невозможно предугадать
vova505
vova505 ответ Kosmos58 (раскрыть)
сегодня в 08:07
Тоже очень хочу видеть именно эти команды победителями!!
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 07:59
Нидерланды Бразилия Франция Португалия
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 07:58
Всем по медальке, как лучшим сборным!
Beka_byaka
Beka_byaka
сегодня в 07:56
Будем наблюдать красивые матчи. Нет смысла гадать кто пройдет. Случится может все что угодно, и до матча, и во время матча. Одна красная карточка, или неверно назначенный пенальти может изменить многое. Так что пусть побеждает сильнейший, удачливый и справедливый.
А нам пожалуйста много голов в студию.
Kosmos58
Kosmos58 ответ SHEARER (раскрыть)
сегодня в 07:55
Почему англичане? Потому что ты за них болеешь? Англия и до финала то не дойдёт!
ОПС
ОПС
сегодня в 07:50
Две пары простые, а две лихие.Должно все быть.
29081985
29081985
сегодня в 07:42
Вот теперь начинаются взрослые игры!
112910415
112910415
сегодня в 07:27
будут триллеры не разный вкус и цвет
3ton
3ton ответ Илья Пыркин (раскрыть)
сегодня в 06:34
Они еще нидерланды не прошли , в те хорватию ))
Илья Пыркин
Илья Пыркин ответ lNGMAN (раскрыть)
сегодня в 06:25
Арги не пройдут Бразил
Илья Пыркин
Илья Пыркин ответ SHEARER (раскрыть)
сегодня в 06:24
Влетят в субботу французам 3-1 или 4-2 😁
ABir
ABir
сегодня в 05:43
Главная неожиданность - присутствие в 1/4 сборной Марокко.
SHEARER
SHEARER
сегодня в 04:32
Англичане будут чемпионами мира!
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 03:50, ред.
До финала еще две стадии, но наиболее сильные сборные видны.
Финал Бразилия - Франция был бы самым жарким.
Если Португалия не будет выпускать Роналду есть вероятность им заменить Францию. Но Бразилия очевидно будет в финале
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 03:47
Будет правостороннее движение.
Mark Luik
Mark Luik
сегодня в 03:35
Голландия Бразилия Франция Марокко
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