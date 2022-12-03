Определились все пары 1/8 финала ЧМ-2022

Завершился групповой этап чемпионата мира в Катаре.
Таким образом, стали известны все пары 1/8 финала мундиаля.
Нидерланды — США
Аргентина — Австралия
Франция — Польша
Англия — Сенегал
Япония — Хорватия
Бразилия — Южная Корея
Марокко — Испания
Португалия — Швейцария
Англия Франция
Япония Бразилия
Испания Швейцария
Англия Франция
Япония Бразилия
Испания Швейцария
Нидерланды-Австралия
Англия-Франция
Хорватия-Бразилия
Марокко-Португалия
Нидерланды-Австралия
Англия-Франция
Хорватия-Бразилия
Марокко-Португалия
Самый интересный матч: Марокко - Испания.
Самый проходной матч: Аргентина - Автралия.
Самый интересный матч: Марокко - Испания.
Самый проходной матч: Аргентина - Автралия.
1. Аргентина - Нидерланды
2. Бразилия - Хорватия
3. Англия - Франция
4. Португалия - Испания.
Ждём когда начнутся взрослые игры.
1. Аргентина - Нидерланды
2. Бразилия - Хорватия
3. Англия - Франция
4. Португалия - Испания.
Ждём когда начнутся взрослые игры.