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Определились все пары 1/8 финала ЧМ-2022

сегодня, 00:25

Завершился групповой этап чемпионата мира в Катаре.

Таким образом, стали известны все пары 1/8 финала мундиаля.

Нидерланды — США

Аргентина — Австралия

Франция — Польша

Англия — Сенегал

Япония — Хорватия

Бразилия — Южная Корея

Марокко — Испания

Португалия — Швейцария

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Все комментарии
rhskmz
rhskmz
сегодня в 04:28
Составчик на троечку !
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 03:28
В 1/4 шагают, Нидерланды, Испания, Бразилия, Англия, Япония, Франция, Аргентина, Швейцария!
vinyardrip
vinyardrip ответ протон (раскрыть)
сегодня в 02:32
Ни о чем. Не знаю когда у них чемпы закончились. Заметь кто играет из них в европе, не особо то и в лидерах, как минимум по голам, если не ошибся. Они выпахались и дальше если не будут в автопарк, то чую разгромы
vinyardrip
vinyardrip ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 02:28
Пенали скорей будут, а там.. хз
Some1 Some11
Some1 Some11
сегодня в 01:49
США Аргентина
Англия Франция
Япония Бразилия
Испания Швейцария
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ AS1976 (раскрыть)
сегодня в 01:02
Если бразилы на хорватов попадут, то без Неймара пипец пентакампеонам (имхо)
AS1976
AS1976 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:59
Аргентина , Бразилия , Франция идут дальше . В остальных матчах будет борьба. Самая ровная пара Португалия Швейцария
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 00:53
Португалия до свиданья.
faneng
faneng
сегодня в 00:52, ред.
В четвертьфиналах будут:
Нидерланды-Австралия
Англия-Франция
Хорватия-Бразилия
Марокко-Португалия
Futurista
Futurista ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 00:35
Самый дорогой матч Бразилия - Южная Корея...если бразильцы проиграют)...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 00:35
С другой стороны это хорошо, что на этом этапе сильные сборные не попали друг на друга.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 00:33
Самая ровная пара - Голландия - США. Думаю, штаты пройдут дальше.
Самый интересный матч: Марокко - Испания.
Самый проходной матч: Аргентина - Автралия.
протон
протон
сегодня в 00:30
Три команды из Азиатской Конфедерации в 1/8- это о чём то говорит.
Futurista
Futurista
сегодня в 00:29
Мда...выбор невелик...хочу чтобы Сенегал и Марроко остались, а остальные вылетели...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:29
Если обойдётся без форс - мажоров, то 1/4 будут просто огненные:
1. Аргентина - Нидерланды
2. Бразилия - Хорватия
3. Англия - Франция
4. Португалия - Испания.
Ждём когда начнутся взрослые игры.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:26
Буду надеяться что плей-офф будет намного интереснее!
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