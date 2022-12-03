Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка России

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка России.
В нижней сетке сыграют:
«Уфа» — «Ахмат» (Грозный)
«Акрон» (Тольятти) — «Торпедо» (Москва)
«Волга» (Ульяновск) — «Зенит» (Санкт‑Петербург)
«Звезда» (Санкт‑Петербург) — «ПАРИ Нижний Новгород»
В верхней сетке встретятся:
«Локомотив» (Москва) — «Спартак» (Москва)
«Крылья Советов» (Самара) — «Динамо» (Москва)
«Ростов» — «Урал» (Екатеринбург)
ЦСКА (Москва) — «Краснодар»
Финал турнира будет сыгран 11 июня 2023 года на стадионе «Лужники».
Как бы им это боком не вышло
Как бы им это боком не вышло
В РФС как сидели олигофрены, так и сидят, ничто их не берёт..))
В РФС как сидели олигофрены, так и сидят, ничто их не берёт..))
А Забияка это сам знаешь кто...говорят он на время комиссии КДК пивоваром куда то заделался...
А Забияка это сам знаешь кто...говорят он на время комиссии КДК пивоваром куда то заделался...
Ростов получит 56 миллионов за групповой этап
Для нашего небогатого клуба это большие деньги. И для других небогатых клубов деньги за кубок хорошая прибавка к бюджету
Ростов получит 56 миллионов за групповой этап
Для нашего небогатого клуба это большие деньги. И для других небогатых клубов деньги за кубок хорошая прибавка к бюджету