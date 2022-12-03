Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЖеребьёвкиРоссия. Кубок 2022/2023

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка России

вчера, 17:12

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка России.

В нижней сетке сыграют:

«Уфа» — «Ахмат» (Грозный)

«Акрон» (Тольятти) — «Торпедо» (Москва)

«Волга» (Ульяновск) — «Зенит» (Санкт‑Петербург)

«Звезда» (Санкт‑Петербург) — «ПАРИ Нижний Новгород»

В верхней сетке встретятся:

«Локомотив» (Москва) — «Спартак» (Москва)

«Крылья Советов» (Самара) — «Динамо» (Москва)

«Ростов» — «Урал» (Екатеринбург)

ЦСКА (Москва) — «Краснодар»

Финал турнира будет сыгран 11 июня 2023 года на стадионе «Лужники».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Определились все пары 1/8 финала ЧМ-2022
Вчера, 00:25
В 1/8 финала ЧМ-2022 Хорватия встретится с Японией, Испания — с Марокко
02 декабря
Определились ещё две пары в 1/8 финала чемпионата мира
01 декабря
Стали известны первые пары 1/8 финала чемпионата мира
30 ноября
Опубликованы итоги жеребьёвки 3-го раунда Кубка Англии
29 ноября
ОфициальноОпределились все участники плей-офф Кубка России верхней и нижней сетки
27 ноября
Сортировать
Все комментарии
vova505
vova505
вчера в 21:54, ред.
Зенит и Спартак себя ослабили дисквалификацией
Как бы им это боком не вышло
rhskmz
rhskmz
вчера в 21:14
Я так думаю что Волга из Ульяновска , с родины Ленина , гораздо сильнее Зенита !
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:03
Зенит попал....)
hjlzuf
hjlzuf ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 20:57
А провокаторы они такие, везде проскользнут, без мыла в .... протиснутся и сухими из воды вылезут.
dok66
dok66
вчера в 20:29
Урал , я за тебя .
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:14
ой, Джек, я даже зевнул, любишь ты копать чуть глубже чем то на что я обращаю внимание. Но я повторюсь, в этом розыгрыше кубка нам голов ваши не забивали. Как то так
pomor45
pomor45 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:11
    pomor45
    pomor45
    вчера в 20:09
    Локомотив волей жеребьёвки оказался выгодоприобретателем от драки Спартака с Зенитом.
    Capral
    Capral
    вчера в 19:38
    Как турнир, кубок России давно потерял свою ценность. Престижным был кубок СССР, с его историей и традициями, громкими, и славными именами! Конечно, если рассматривать кубок России исключительно с меркантильной точки зрения, то да, стоит побороться, но спортивной составляющей в нем мало. Я, как болельщик ДИНАМО, вообще предлагал пожертвовать кубком в интересах чемпионата страны, поскольку мало верю в общую победу в этом соревновании. Однако, если руководство считает правильным бороться в двух турнирах, значит так и будет.
    nik9373
    nik9373 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 19:25
    Не досталась бутылочка с автографом? Не грусти, в следующий раз получится.
    баск
    баск
    вчера в 18:55
    Динамо и Крылья сыграют между собой за пару недель три раза.

    В РФС как сидели олигофрены, так и сидят, ничто их не берёт..))
    memphis
    memphis
    вчера в 18:52
    Странно, что Зенит не со Звездой
    Литейный 4 returned
    Литейный 4 returned ответ ermak6848 (раскрыть)
    вчера в 18:41
    Я бы Спартаку успехов не пожелал, а вот здоровья пожелаю. Гыгыгы
    Литейный 4 returned
    Литейный 4 returned
    вчера в 18:40
    У молодёжи и скамеечников Зенита есть шанс себя показать в этом кубке. Гыгыгы
    Владимир Коробов
    Владимир Коробов ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 18:14
    За последние 5 игр Зенит забил Спартаку 7 и 5 пропустил от Спартака, в двух играх даже забить не смог. Теперь, после дисквалификации легов Зенит далеко в кубке не уедет, даже судьи не помогут. Потому что всем и так понятно, что из себя представляет Зенит без Малкома и Ко.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 18:04
    Видно миллер лично доставал шары.
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 17:47, ред.
    Промес молодец, везде поспевает! А кому то 129 километров по побережью Персидского залива в тягость!)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 17:42
    Вам попадётся команда с Забиваками...которые уже 17 голов вам за 5 последних игр забили в РПЛ и Суперкубке..
    А Забияка это сам знаешь кто...говорят он на время комиссии КДК пивоваром куда то заделался...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 17:27
    Удачи Спартаку и надеюсь нам ещё раз попадётся в этом розыгрыше слабая команда с забияками, которая нпм ни одного гола не забила.
    Трезвый повар
    Трезвый повар ответ KnowSoccer (раскрыть)
    вчера в 17:26
    Зениту без разницы с кем играть из ФНЛ. Они любую команду без проблем пройдут
    KnowSoccer
    KnowSoccer
    вчера в 17:25
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      вчера в 17:21
      Тут пишут что у кого-то отношение к кубку несерьёзное
      Ростов получит 56 миллионов за групповой этап
      Для нашего небогатого клуба это большие деньги. И для других небогатых клубов деньги за кубок хорошая прибавка к бюджету
      ermak6848
      ermak6848
      вчера в 17:18
      Успехов всем командам в этом турнире!!!
      протон
      протон
      вчера в 17:18
      В целом, не особо понимаю, с какими целями впихнули 2 тура кубка во время Чемпионата Мира. Ажиотаж и отношение к кубку и так у многих несерьёзное, так ещё и его пускают параллельно с главным турниром в футболе, а матчи играют в одно время с ним. Как итог, на слуху оказался только 1 матч Зенита и Спартака, и то, не по футбольным причинам...
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      вчера в 17:13
      Желаю Ростову победы в 1/4
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       