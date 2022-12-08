Флик определил причину провала сборной Германии на чемпионате мира

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик уверен, что национальная команда сможет успешно выступить на будущих турнирах.
Флик считает, что причиной неудачи Бундестим на чемпионате мира стала плохая реализация моментов. Германия создала 67 голевых моментов (больше всех на группового этапе ЧМ), однако это не помогло сборной выйти в плей-офф.
Нойер, Киммих и Горецка – главные инициаторы той акции и к чему привело всё, нормальные болельщики сборной Германии стали её уже проклинать, продажи атрибутики упали на нет, напряжение витает в воздухе, груз давления на нормальных игроков сборной возрос. Всегда болел за эту сборную, а теперь буду болеть против, пока эти персонажи будут выступать в её составе.
Нойер, Киммих и Горецка – главные инициаторы той акции и к чему привело всё, нормальные болельщики сборной Германии стали её уже проклинать, продажи атрибутики упали на нет, напряжение витает в воздухе, груз давления на нормальных игроков сборной возрос. Всегда болел за эту сборную, а теперь буду болеть против, пока эти персонажи будут выступать в её составе.