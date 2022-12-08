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Флик определил причину провала сборной Германии на чемпионате мира

вчера, 11:39

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик уверен, что национальная команда сможет успешно выступить на будущих турнирах.

Флик считает, что причиной неудачи Бундестим на чемпионате мира стала плохая реализация моментов. Германия создала 67 голевых моментов (больше всех на группового этапе ЧМ), однако это не помогло сборной выйти в плей-офф.

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Все комментарии
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 23:20
Во всём виноват конечно же ВАР, невыносимый Катарский жар, запреты на пиво в арабской стране, за то что радугу не увидишь в окне. Ещё ведь японцы, очень ушлый народ. Им надо про-ть, а они наоборот. И всё же у немцев непреложный закон. Бавария будет, всегда чемпион!
112910415
112910415
вчера в 17:36
внезапно упал КПД ...
salleeh
salleeh
вчера в 17:17, ред.
Виноват Флик! Выставил своих дружков из Баварии в основе, поздние замены, всякие акции там политические.

Нойер, Киммих и Горецка – главные инициаторы той акции и к чему привело всё, нормальные болельщики сборной Германии стали её уже проклинать, продажи атрибутики упали на нет, напряжение витает в воздухе, груз давления на нормальных игроков сборной возрос. Всегда болел за эту сборную, а теперь буду болеть против, пока эти персонажи будут выступать в её составе.
Tostao
Tostao
вчера в 14:10
Причина провала в раздрае среди игроков из-за этих повязок и политики. Из-за группировок игроков Баварии и остальных. Отсюда и результат и реализация.
minamata
minamata
вчера в 13:01
Это причина конечно, но не это.
ДСА
ДСА
вчера в 12:51
Не надо было выпедриваться в поддержке ЛГБТ, туда часть сил и эмоций ушло, которых и не хватило.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:22
Главная цель достигнута...
4amt2wq9h8mr
4amt2wq9h8mr ответ xk5vka7wg56c (раскрыть)
вчера в 12:02
Да согласен с Вами полностью!
xk5vka7wg56c
xk5vka7wg56c
вчера в 12:01
Необходимо провести ряд замен игроков.
Tex
Tex
вчера в 11:48
Надо было у экспертов с сокера спросить, они уже давно определили - все из-за геев)))
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:44
Если надо причину, то это – причина)))
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