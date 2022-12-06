Англия и Франция – чемпионы по количеству лидеров. Аргентину тащит Месси и его помощники

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вчера, 18:00

У каждой сборной свои звезды.

Успех любой команды зависит, в том числе от формы ее лидеров – это распространяется и на сборные. К четвертьфиналам на чемпионате мира в Катаре не остается пассажиров – была надежда на сенсации от азиатских команд, но она не оправдалась. Сегодня в турнире может не остаться «темных лошадок» (Швейцарии и Марокко).

Когда дело доходит до противостояния Аргентины и Нидерландов, Хорватии и Бразилии, Англии и Франции, стоит смотреть на то, сколько игроков в их составе могут обеспечить успех коллективу.

Разрушительная сила Нидерландов

Голландцы разрушают шаблоны во всех смыслах – когда-то любимая публикой за красивый футбол сборная в Катаре и близко не показывает атакующей феерии. Оно и понятно – форвардов уровня ван Перси в распоряжении Луи ван Гала нет. Депай проиграл конкуренцию в «Барселоне», регулярно забивает только Коди Гакпо.

Лидеров, способных сделать разницу, у Нидерландов не так много. Зато те, что есть, — стопроцентные. Вирджила ван Дейка никому представлять не надо – это ведущий игрок центра обороны национальной команды. На бумаге к нему можно прибавить и Маттейса де Лигта, однако тренер сборной почти не выпускает его на поле.

В тройке центрбеков выходит Натан Аке – по степени влияния на команду он явно уступает голландцу из «Ливерпуля», но и сам обладает хорошими игровыми качествами. В зависимости от того, какую установку дает главный тренер, Натан может как подниматься выше и выполнять точные дальние передачи, так и оставаться в глубине.

Френки де Йонг дает впечатляющий объем в центре поля – надежен в отборе, идет на третьем месте в команде по числу передач за матч и в топ-5 – по проценту их точности.

Ну и Коди Гакпо – главная надежда ван Гала в финальной трети. Именно его голы принесли сборной победы над Сенегалом и Катаром, а также ничью с Эквадором и первое место в группе.

Месси и остальные в Аргентине

Конечно, заслуживающих внимание футболистов в сборной Аргентине больше. Но остальные кандидатуры не так очевидны.

В тени Лео отличную работу проделывает Родриго Де Пауль. Хавбек «Атлетико» заслужил место в старте, так как отлично подходит под концепцию игры Лионеля Скалони. Он, по сути, прикрывает атакующую группу бело-голубых – покрывает большие пространства за счет физики, и поэтому может отслеживать ситуацию в центральной зоне и параллельно выдвигаться в прессинг.

Анхель Ди Мария лидер не по факту, но по сути – он задает темп на фланге, при атаке позволяет оставаться Месси в центре и на скорости вскрывает финальную треть

Алексис МакКалистер хорош тем, что выманивает на себя игроков соперника и освобождает пространство для Месси. В работе без мяча молодой хавбек еще не так хорош, зато его функции создают дополнительную возможность для Лео.

Суть Аргентины в том, что вся ее концепция заточена под лучшие качества Лионеля. Все действия команды направлены на то, чтобы наследнику Марадоны ничего не мешало вести бело-голубых вперед. Поэтому лидер тут всего один, пусть и стопроцентный.

Интенсивность и фланги Англии

Ранее мы уже говорили, что главная сила сборной Гарета Саутгейта на ЧМ -2022 – это фланговые игроки. В центре поля с богатством выбора дела обстоят хуже, зато имеющийся подбор отвечает классу «трех львов».

На первый матч (с Ираном) в старте вышла тройка Маунт-Беллингем-Райс. Англичане разорвали штрафную площадь соперника, но и сами пропустили 2 мяча – центральная линия нуждалась в стабилизации. С этой целью главный тренер вернул в стартовый состав Джордана Хендерсона. Благодаря опытному игроку англичане добавили в интенсивности прессинга. Хавбек «Ливерпуля» добавлял к агрессии Райса и помощи атаке Беллингема надежности, именно с ним Саутгейт наконец нашел оптимальный состав.

Из-за неожиданного скандала с ограблением дома Рахима Стерлинга Англия недосчитается одного игрока на фланге, но и без него глубина скамейки позволяет найти решение. Против Сенегала слева сыграл Фил Фоден, также есть Маркус Рэшфорд и Джек Грилиш (последний нужен, чтобы протащить мяч в финальную треть). Фил и Маркус также могут выйти на правом фланге, хотя есть Букайо Сака – в трех из четырех матчей на ЧМ -2022 форвард «Арсенала» выходил на поле с первых минут.

Что касается крайних защитников, тут Гарет упорно не доверяет Тренту и выпускает Шоу с Уокером. Оба – довольно опытные футболисты, выдерживают и сами задают высокий темп, но при этом надежны на своей половине.

Звездное нападение Франции

Которое могло бы пополниться обладателем Золотого мяча – но Карим Бензема так и не смог выступить на ЧМ -2022. Удар по атакующему потенциалу коллектива делают не таким сильным другие форварды.

Оливье Жиру давно шел к званию лучшего бомбардира в истории сборной – и двумя днями ранее смог этого добиться. 36-летний нападающий не обладает статусом мировой звезды уровня Роналду, Месси или Левандовского. Его сила в другом – он всего себя отдает команде и играет на партнеров. Это проявляется даже в роли Оливье – форвард выманивает на себя соперников (как Де Пауль в Аргентине) и создает пространство для Килиана Мбаппе.

Возможно, по этой причине рекорд Жиру будет побит в ближайшем будущем – Мбаппе и так обладает феноменальной атлетичностью, а действия Оливье еще сильнее помогают ему.

В статусе самого Килиана сомнений нет – он забил уже 5 мячей в Катаре, принес Франции победу над Польшей и вывел команду в четвертьфинал.

Не на слуху сейчас Антуан Гризманн, но в его лице французы имеют элитную «десятку» в схеме 4-3-1-2. Нападающий «Атлетико» компенсирует атакующий потенциал Жиру-Мбаппе в прессинге и обороне.

Сюда можно включать хоть весь состав национальной команды – роль Антуана понятна, Тчуамени дает огромный объем на поле и вместе с Рабьо направляет атаки французов. Эрнандес и Кунде – элитные латерали и хороши в созидании. Ну и куда без Льориса – нового рекордсмена по количеству матчей за сборную.