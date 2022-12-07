Чемпионату мира не хватает Клозе и Роналдо. Центрфорварды — слабость многих фаворитов

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вчера, 22:09

Дешам несказанно рад, что у него есть Жиру.

У грандов мало великих «девяток»

Ударный выход Рамуша дополняет историю, но началась она не вчера. Хотя в первой стадии плей-офф ЧМ -2022 поставили голевой рекорд, на самом деле у целого ряда сборных были и будут на турнире проблемы как раз в завершении. Кейн и Жиру – два центрфорварда, чей класс и форму на ЧМ не ставим под сомнение. И всё. Многих участников турнира объединяет дефицит людей на легендарной позиции «девятки». У Испании есть Мората, а толку?

Луис Энрике ему до конца не доверял, причем объяснимо. Альваро не форвард экстра-класса, а просто результативный нападающий в составе мощной команды. Не Рауль, не Вилья. Возможно, против Марокко не хватило Жерара Морено и Яго Аспаса, ведь Ферран и компания – атакующие полузащитники, не игроки острия. Бельгия тоже пострадала, ведь Лукаку приехал с травмой. А когда вышел, то оказалось, что Лукаку готов лишь мазать.

Великолепная сборная Бразилии, которая пока не встретила соперника, против которого нужен новый Феномен, показывает зубы без центрального форварда. Но так было не всегда. С Фредом чемпионами мира не становились. Жезус травмировался, больше не сыграет на турнире. Ришарлисона может подвести нехватка опыта на позиции в центре. Турнир ведь не завершен триумфом «Танцев со звездами» против Южной Кореи.

Если в будущем увидите матч, в котором Бразилия упрется в чужую оборону без моментов, то вспомните бритую голову с оставленной челкой. Больше всех на ЧМ забил крайний форвард Мбаппе – 5 мячей. В десятке тех, кто отличился трижды, лишь три центральных нападающий, Жиру, Рамуш и Мората. Оливье достойно заменил Бензема, но все видят – в основном забивают не центрфорварды, хотя многие сборные уже пострадали без наконечника.

Тренеры прячут слабости за тактикой

Валенсия сильнее коллег на острие. У него три мяча, но их не хватило. У Эквадора есть классные футболисты в разных линиях, но бронебойного Жиру не нашлось. У Нидерландов в атаке Депай и Гакпо. Оба не играли в центре атаки в молодости. Это два левых инсайда, которые пошли в чужую штрафную, ведь нового ван Нистелроя в сборной Нидерландов нет. И это не тот случай, когда можно говорить, что тренеры игнорируют футболистов конкретного амплуа.

Лишь Саутгейт с жиру бесится. Издевается над Кейном, делая из него «ложную девятку», а остальные скорее затыкают дыры. У сборной Аргентины нет нового Батистуты. И молодого Агуэро нет. Альварес – второй нападающий, как его правильно видит Гвардиола. Хосеп не случайно подписал также тяжелого Холанда. При этом сборной Хулиан с его голевым чутьем лучше подходит для выхода в основе, чем еще один второй форвад — Лаутаро.

Промахи Мартинеса напомнили, как важно иметь в составе парня, вроде Жиру, который реализует удачный пас в непростом поединке. В восьмерке самых успешных команд ЧМ у большинства нет классического форварда. Рамуш появился у Португалии в последний момент – сделал хет-трик. А вот Мексику его коллега Хименес не спас. Не забивали 430 минут на ЧМ до гола Генри Мартина. Но это 30-летний скромный форвард, а не новый Уго Санчес.

Скучные матчи – результат дефицита

Дайте Энрике любого – Торреса, Вилью или Рауля на пике формы, и прошли бы Марокко. Открывания в штрафной площади это искусство, на ЧМ снайперов не хватает. У Германии, где играли Герд Мюллер, Румменигге и Клозе, нет центрального форварда мирового класса. Можете в это поверить? Дебютант и дровосек Фуллкруг получил игровое время. В юного Мукоко тренер не поверил, и еще посмотрим, кто будет в основе на домашнем Евро-2024.

Но даже если Юссуфа прибавит, то это не новый Левандовски. Роберт, как и здоровяк Лукаку, выступил неудачно, пусть не смущают голевые показатели. ЧМ в Катаре стал многократным поражением именно центральных форвардов. В атаке руководят «десятки» — Месси, Гризманн и Фернандеш. Или изначально крайние форварды, которые успешно смещаются в центр – Гакпо и Мбаппе. Хотя важно отметить, что у голландцев «3-5-2», а не «3-4-3».

Так что роль ван Перси по очереди переходит от Коди к Мемфису, и обратно к Гакпо. Так у «Спартака» коллективного Павлюченко создают Промес и Соболев. Но одно дело клуб из РПЛ , а другое – фавориты чемпионата мира. Почему перестали появляться классические форварды? Возможно, поменялись сами дети. Теперь их учат, что бить по голове одноклассника – плохо, что оскорблять других нельзя, что командная работа важна в жизни.

Центрфорварды – дети опасных улиц

Не все великие форварды хулиганы, но большинство. Ибрагимович воровал велосипеды, дрался и планировал стать бандитом. Шевченко курил за школой и играл в бильярд на деньги. Лобановский запрещал ему сигареты, как теперь безуспешно отучают от них в Хорватии хулигана из центра поля — Брозовича. У бразильца Роналдо было больше женщин, чем у Мораты будет за десять жизней. Центральный форвард, как и вратарь – особое амплуа.

Нужны часто эгоистичные мозги, не всегда приятный характер. Форварды – дети пороков. Джимми Гривз выпил море. Смысл их жизни на поле — игнорировать все, кроме ляпов защитников и голов. Игроков позиции Пеле, Клозе, Роналдо и Фонтена сейчас не хватает. Шутка ли, первый хет-трик увидели в 56-й игре турнира, за восемь игр до конца. И забил трижды 21-летний Рамуш. Сам Роналду оказался на обочине, ведь не готов к серии мячей.

Отчасти за дефицит в ответе Гвардиола? Насадил свою моду, отказывался от покупки парня формата Холанда годами. Но «девятки» вернутся, как вернулись «десятки», как Гризманн, но уже не пешеходные. Будут еще Пеле, Ромарио, Мюллеры, Эйсебио, Ибрагимовичи и Суаресы. Многие сборные не отказались бы от Роналдо и Клозе. Причем Вильи не сидят на лавке у Испании, а появился странный дефицит на позиции, на которой раньше почти все дети мечтали заиграть.