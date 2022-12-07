Главная сенсация чемпионата мира. Уроженец Мадрида выбил сборную Испании

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Возможно, Это'О все же был прав. Марокко все ближе к финалу.

Половина сборной Марокко — уроженцы других стран

Третий и завершающий удар в послематчевой серии пенальти совершил Ашраф Хакими, который является уроженцем Мадрида. В 8 лет Ашраф попал в академию «Реала», а уже в 19 лет играл в сборной и основе клуба. Сейчас ему 24 года, а он уже является главной звездой сборной Марокко, а также одним из самых ярких представителей своей позиции.

Людей со схожей судьбой в Марокко достаточно. Аж 13 из 26 заявленных на чемпионат мира игроков сборной Марокко выросли не на своей исторической родине. Среди таковых — Абдельхамид Сабири, Яссин Буну, Хаким Зиеш, Софьян Амрабат и Софьян Буфаль. Часть из них и вовсе представляла другие сборные на молодежном уровне.

Уровень футбола Марокко неустанно растет. 10 лет назад марокканцы находились на 75-м месте в рейтинге ФИФА , а сейчас занимают 22-ю строчку. Главная причина — удачная европеизация. Уровень игроков, прошедших школы «Реала», голландских и немецких клубов разительно отличается от того, каким он был в 2012 году.

Кроме того, все игроки основного состава сборной Марокко великолепно проявляют себя в командах топ-5 чемпионатов Европы. Главной причиной победы в серии пенальти является Яссин Буну — выходец из молодежной школы «Атлетико Мадрид», а ныне основной голкипер «Севильи». Хаким Зиеш на протяжении долгого времени был одной из основных причин последних успехов «Аякса». Софьян Амрабат — безоговорочный игрок основы «Фиорентины», а также одна из трансферных целей «Ливерпуля».

При всем этом, у многих игроков Марокко был сложный профессиональный рост. Капитан сборной Саисс стал профессионалом лишь в 21 год, а до этого подрабатывал в ресторане отца. Яссин Буну расцвел лишь в 29 лет в «Севилье», а Сабири мечтал выбраться из неблагополучного района Франкфурта и скитался по командам низших эшелонов.

Выход Марокко в 1/4 сложно назвать чудом, ведь африканцы методично отыгрывали план главного тренера сборной от матча к матчу. В играх против Хорватии, Бельгии и Испании они не пропустили ни одного мяча и допустили 2,1 xG за 300 минут игрового времени.

Главная причина провала Испании — Луис Энрике

Первые вопросы к Энрике возникли сразу после объявления стартового состава сборной Испании на матч против Марокко. На правом фланге появился Маркос Льоренте, который совсем не смог себя проявить в условиях, продиктованных марокканцами. Мората на скамейке запасных также вызывал некоторые сомнения. Было очевидно, что Марокко будет закрыт в собственной штрафной и маневренность Асенсио будет уходить впустую.

Сборная Марокко позволяла испанцам спокойно разыгрывать мяч в центре поля, в ответ на это Луис Энрике выстроил свою команду по расстановке 2-3-5 при розыгрыше мяча, где Педри опускался ниже, а Альба и Льоренте пытались создавать ширину, что было безуспешно. Бускетс при такой картине оставался изолирован в окружении марокканцев из-за непривычно высокой позиции.

Показательно, что в первой стадии нападения игроки Испании пасовались друг с другом без какого-либо давления, а нападение марокканцев и не пыталось его оказывать. Такая картинка держалась на поле большую часть матча, за что стоит отдать должное сборной Марокко, которая на протяжении всего времени поддерживала высокий уровень плотности и динамики, не позволяя создавать за своими спинами хоть какое-либо пространство.

Кадровые решения Луиса Энрике наложились на отсутствие комбинаций в финальной трети поля, безупречные перехваты марокканцами проникающих передач и отсутствие у испанцев обыгрышей 1 в 1. Если обратить внимание на то, как действуют топ-клубы, для которых матчи против команд со средним или низким блоком не являются редкостью, можно отметить, что главный ключ при подобном сценарии — кроссы и растягивание обороны соперника.

Оставив на скамейке запасных Альваро Морату, Энрике преднамеренно отказался от такого орудия, надеясь на то, что сможет получить пользу из бесконечного владения и высокого прессинга. Забавно, но самый опасный момент был создан уже в дополнительное время и именно после кросса в штрафную площадь.

Отсутствие моментов у Испании не стало неожиданностью. План Марокко состоял в том, чтобы сдержать атакующую мощь Испании и надеяться на периодические контр выпады. А в случае, если не удастся забить, у них был Яннис Буну, который является одним из лучших вратарей Европы последних лет по игре на ленточке, что явно поможет в серии пенальти. В свою очередь, испанцам стабильно не везет в послематчевых сериях — они выиграли лишь одну из пяти последних на чемпионатах мира, что является антирекордом турнира.

Кроме того, после вчерашней победы Хорватии в серии пенальти со счетом 3:1, многие вспоминали, что Ливакович был близок к повторению результата Александра Шовковского — ноль пропущенных в послематчевой серии пенальти. И вот, спустя сутки это удалось Яннису Буну. Что интересно — уже после матча Луис Энрике рассказал, как дал указание игрокам пробить 1000 пенальти на тренировках, чтобы на мундиале быть готовым к этому, но сегодняшние удары были совершены из рук вон плохо.

Сборная Марокко лишь четвертая африканская команда в 1/4 ЧМ

Обыграв сборную Испании, сборная Марокко уже вошла в историю. До них так далеко заходили лишь 3 африканские сборные — «Камерунское чудо» Валерия Непомнящего на мундиале в 1990 году, сборная Сенегала-2002, у которой капитаном был нынешний главный тренер, а также сборная Ганы, вылетевшая в 1/4 от руки Суареса.

Камерун под руководством Непомнящего ознаменовал для Африки новую футбольную эпоху. Андердоги из Африки чудом пробились на мундиаль, а в групповом этапе показали то, чего абсолютно никто не ожидал. В группу с ними попали действующие чемпионы в лице аргентинцев, получив в первом же туре неприятный щелчок по носу от заведомого аутсайдера, потерпев поражение. Групповой этап камерунцы завершили на первом месте, обыграв в дополнительное время сборную Колумбии благодаря дублю Роже Милла (2:0), а в 1/4 финала против англичан вели в счете большую часть матча, но пропустили в самой концовке, проиграв в дополнительное время.

Если от Камеруна на турнире 1990 года никто ничего не ожидал, то сборная Сенегала в начале нулевых готовилась к ЧМ в статусе одной из лучших команд на континенте, даже несмотря на то, что была дебютантом. Так же как и Камерун, сенегальцы сотворили главную сенсацию в первом туре первенства планеты, обыграв, казалось бы, бесстрашную и беспощадную сборную Францию, чей состав был переполнен звездными именами. Но на этом праздник не закончился. Сенегал вышел из группы, попав на сборную Швеции, которая выбила из мундиаля англичан. Швеция проблем Сенегалу не доставила, но доставила другая сенсация того чемпионата мира — Турция, которая одолела выходцев из Африки.

Выступления Ганы в ЮАР еще свежи в нашей памяти, как и матч против сборной Уругвая в 1/4, который вошел в историю и еще долгое время будет вспоминаться любителями футбола.

Впереди у Марокко есть возможность стать первой африканской командой, вышедшей в 1/2 финала. Впереди их будет ждать португальская махина, набравшая неплохую форму. От Амрабата, Зиеша, Буну и остальных потребуется еще большая концентрация, чем в матче против Испании. Между всеми африканскими сборными, прошедшими в 1/4 финала прослеживается четкая тенденция — выход на данную стадию плей-офф происходит в среднем раз в 10 лет, но уровень африканского футбола неустанно растет, в связи с чем подобные случаи должны будут происходить все чаще.