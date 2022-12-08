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В микст-зонах на ЧМ появились плакаты о запрете селфи

вчера, 21:49

В микст-зонах на чемпионате мира в Катаре появились плакаты, сообщающие о запрете делать селфи. Согласно правилам, делать фото и видео могут только уполномоченные организации, которые купили права на трансляцию, однако многие журналисты и волонтеры нарушают это правило.

После матча группового этапа против Ганы (3:2), нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду проходил через микст-зону, и многие журналисты просили его сделать с ним селфи. Плакаты могут быть реакцией ФИФА на высказывание форварда:

Журналисты сейчас хотят фотографироваться, вопросов у них нет.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 22:43, ред.
Спросили бы Роналду про липовый пенальти, сам бы вместо ответа предложил сфоткаться)
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:53
Прочитал заголовок сразу подумал про Роланду .... и не ошибся!
Гость
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