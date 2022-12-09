Президент ПСЖ о создании Суперлиги: «Никто ничего не организует»

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи поделился своим мнением о возможном создании Суперлиги.
Футбольные фанаты никогда не допустят создания Суперлиги. Никто не примет участия в этом турнире, никто не пойдет на стадион, никто ничего не организует.
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи поделился своим мнением о возможном создании Суперлиги.
Футбольные фанаты никогда не допустят создания Суперлиги. Никто не примет участия в этом турнире, никто не пойдет на стадион, никто ничего не организует.
Там точно у Роналду не будет проблем с трудоустройством.
Там точно у Роналду не будет проблем с трудоустройством.