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Президент ПСЖ о создании Суперлиги: «Никто ничего не организует»

сегодня, 00:56

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи поделился своим мнением о возможном создании Суперлиги.

Футбольные фанаты никогда не допустят создания Суперлиги. Никто не примет участия в этом турнире, никто не пойдет на стадион, никто ничего не организует.

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Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 05:24
Судя по последним событиям им надо ЛГБТ-лигу создавать, а про суперлигу забыть.
Там точно у Роналду не будет проблем с трудоустройством.
краевой
краевой
сегодня в 02:09
Не пойму я почему? Я, конечно, итак не пойду, но онлайн посмотрел бы, интересовался. Думаю и люди пошли бы на стадион. Я вижу препятствие только в уефа, который всячески ведет антипиар этой лиге, чтобы деньги не имели право мимо них идти.
Гость
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