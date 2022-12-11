Хави хочет, чтобы Бускетс продлил контракт

По информации источника, главный тренер «Барселоны» Хави хочет, чтобы полузащитник Серхио Бускетс продлил контракт.
У 34-летнего испанца летом истекает текущее соглашение и в ближайшее время он намерен решить, что делать дальше.
Если Бускетс решит остаться, ему придется пойти на существенное снижение зарплаты. Речь может идти о двукратном снижении.
По факту же Бускетс уже давно хорошо играет лишь в тех матчах, где Барсе комфортно. Матч под давлением = никакая игра. А таких матчей под давлением в современном футболе становится все больше.
По факту же Бускетс уже давно хорошо играет лишь в тех матчах, где Барсе комфортно. Матч под давлением = никакая игра. А таких матчей под давлением в современном футболе становится все больше.