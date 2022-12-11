Хави хочет, чтобы Бускетс продлил контракт

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сегодня, 16:10

По информации источника, главный тренер «Барселоны» хочет, чтобы полузащитник продлил контракт.

У 34-летнего испанца летом истекает текущее соглашение и в ближайшее время он намерен решить, что делать дальше.

Если Бускетс решит остаться, ему придется пойти на существенное снижение зарплаты. Речь может идти о двукратном снижении.