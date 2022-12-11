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Хави хочет, чтобы Бускетс продлил контракт

сегодня, 16:10

По информации источника, главный тренер «Барселоны» Хави хочет, чтобы полузащитник Серхио Бускетс продлил контракт.

У 34-летнего испанца летом истекает текущее соглашение и в ближайшее время он намерен решить, что делать дальше.

Если Бускетс решит остаться, ему придется пойти на существенное снижение зарплаты. Речь может идти о двукратном снижении.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 18:25
Серджио к сожалению уже не молод и не может играть на том уровне, что и раньше. Да, он заслуживает завершить карьеру в Барселоне, но если человек хочет попробовать свои силы в МЛС, то стоит его поблагодарить за все и отпустить.
По факту же Бускетс уже давно хорошо играет лишь в тех матчах, где Барсе комфортно. Матч под давлением = никакая игра. А таких матчей под давлением в современном футболе становится все больше.
matrix333
matrix333
сегодня в 17:58
Очень жаль Хави
Swift2005
Swift2005
сегодня в 16:18
Правильно. Бускетс нужен команде. Капитан и символ клуба
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