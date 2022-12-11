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Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Марио Фернандес

сегодня, 16:40

Бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес продолжит карьеру в Бразилии.

Футболист станет игроком «Интернасьонала», об этом сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Ранее Фернандес объявил о возобновлении карьеры, которую приостановил в мае 2022 года.

По Марио ситуация следующая – он возобновляет карьеру в бразильском «Интернасьонале». Мы не стали возражать и препятствовать с учётом его желания быть сейчас с женой и недавно родившимся сыном. Ближайший год он проведёт в Бразилии. Что будет через год — покажет время.

Наверное, с юридической точки зрения это не совсем уместная формулировка, но можно сказать, что мы не без грусти, но поддержали и «благословили» Марио на это решение. Ведь мы говорим о наших исключительных семейных отношениях, основанных на обещаниях и принципах.

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Все комментарии
wgryea29zcnz
wgryea29zcnz ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 16:57
Согласен, только пословица не к месту, видно таковы обстоятельства. С уважением!
shlomo
shlomo
сегодня в 16:50
Не зря же есть пословица:"Как ты волка не корми, а он все равно в лес смотрит".Так же и Марио..столько лет в России, а все равно остался в Бразилии...Но осуждать его, как делают некоторые типа Масалитина, не стоит.10 лет Марио верой и правдой служил клубу, играл за сборную получше многих коренных россиян и думаю что он заслужил право выбирать свой дальнейший путь самостоятельно и совесть его чиста. Думаю что с командой и с руководством ЦСКА Марио попрощался как положено. Мне, как простому болельщику упрекнуть его не в чем. Спасибо тебе Марио за все!!
Гость
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