Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Марио Фернандес

Бывший защитник ЦСКА продолжит карьеру в Бразилии.

Футболист станет игроком «Интернасьонала», об этом сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Ранее Фернандес объявил о возобновлении карьеры, которую приостановил в мае 2022 года.

По Марио ситуация следующая – он возобновляет карьеру в бразильском «Интернасьонале». Мы не стали возражать и препятствовать с учётом его желания быть сейчас с женой и недавно родившимся сыном. Ближайший год он проведёт в Бразилии. Что будет через год — покажет время.

Наверное, с юридической точки зрения это не совсем уместная формулировка, но можно сказать, что мы не без грусти, но поддержали и «благословили» Марио на это решение. Ведь мы говорим о наших исключительных семейных отношениях, основанных на обещаниях и принципах.