Месси — второй самый возрастной автор гола в финалах чемпионата мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти в финале чемпионата мира против сборной Франции.
Таким образом, Лео стал вторым самым возрастным (35 лет и 177 дней) автором гола в финале ЧМ после шведа Нильса Лидхольма (35 лет и 264 дня) в финале чемпионата мира 1958 года против сборной Бразилии.
Но и в финале он был лучшим игроком среди аргентинцев.
В обшем, очень заслуженная награда и личная и командный кубок. Он сделал все, что от него требовалось, чтобы стать величайшим игроком!
Определенно лучший игрок за всю историю футбола. Не мой любимый, т.к были Баджо, Марадона, Роналдиньо.. Но он наверное первый футболист про которого надо писать в учебниках по футболу (не знаю если такие есть) и изучать его действия и логику принятия решений на поле. Сочетание футбольного ума и результативности просто феноменальное!
Но и в финале он был лучшим игроком среди аргентинцев.
В обшем, очень заслуженная награда и личная и командный кубок. Он сделал все, что от него требовалось, чтобы стать величайшим игроком!
Определенно лучший игрок за всю историю футбола. Не мой любимый, т.к были Баджо, Марадона, Роналдиньо.. Но он наверное первый футболист про которого надо писать в учебниках по футболу (не знаю если такие есть) и изучать его действия и логику принятия решений на поле. Сочетание футбольного ума и результативности просто феноменальное!