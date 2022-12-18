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Месси — второй самый возрастной автор гола в финалах чемпионата мира

вчера, 18:55
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти в финале чемпионата мира против сборной Франции.

Таким образом, Лео стал вторым самым возрастным (35 лет и 177 дней) автором гола в финале ЧМ после шведа Нильса Лидхольма (35 лет и 264 дня) в финале чемпионата мира 1958 года против сборной Бразилии.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:13
Еще до финала было понятно, что Месси - лучший игрок этого турнира.
Но и в финале он был лучшим игроком среди аргентинцев.
В обшем, очень заслуженная награда и личная и командный кубок. Он сделал все, что от него требовалось, чтобы стать величайшим игроком!

Определенно лучший игрок за всю историю футбола. Не мой любимый, т.к были Баджо, Марадона, Роналдиньо.. Но он наверное первый футболист про которого надо писать в учебниках по футболу (не знаю если такие есть) и изучать его действия и логику принятия решений на поле. Сочетание футбольного ума и результативности просто феноменальное!
протон
протон
сегодня в 00:10
Для меня победа Аргентины это победа добра над злом, белого над чёрным)),высшая справедливость( невероятно,но она как оказалось существует). Лео король. Ди Мария просто огонь. Дибала халявщик)) . Мбаппе да, претендент на трон.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:06
Пенальтист
Alex12357
Alex12357
вчера в 19:27
меська единственный в мире кто купил ФИФА и ЧМ!!!
Dima salev
Dima salev
вчера в 19:01
На следующий чемпионат мира Месси будет 39 лет как Роналду. Так что Месси будет играть в следующий чемпионат мира
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