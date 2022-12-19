Месси — о победе на ЧМ: «Мне столько раз это снилось, не могу поверить»

Нападающий сборной Аргентины опубликовал обращение на своей странице в социальных сетях после победы на ЧМ -2022.

Чемпионы мира! Мне столько раз это снилось. Я так сильно этого хотел, что до сих пор не могу поверить. Большое спасибо моей семье, всем, кто поддерживает меня. А также всем тем, кто верил в нас.

Мы еще раз доказали, что когда аргентинцы играют сплоченно, то способны достичь того, чего хотят. Заслуга принадлежит всей команде. Это выше индивидуальности. Это сила всех, кто боролся за одну мечту, которая также являлась и мечтой всех аргентинцев. Мы сделали это!