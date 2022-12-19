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Месси — о победе на ЧМ: «Мне столько раз это снилось, не могу поверить»

сегодня, 08:36
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал обращение на своей странице в социальных сетях после победы на ЧМ-2022.

Чемпионы мира! Мне столько раз это снилось. Я так сильно этого хотел, что до сих пор не могу поверить. Большое спасибо моей семье, всем, кто поддерживает меня. А также всем тем, кто верил в нас.

Мы еще раз доказали, что когда аргентинцы играют сплоченно, то способны достичь того, чего хотят. Заслуга принадлежит всей команде. Это выше индивидуальности. Это сила всех, кто боролся за одну мечту, которая также являлась и мечтой всех аргентинцев. Мы сделали это!

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Все комментарии
minamata
minamata
сегодня в 10:01
Месси и команда были на уровне
rhskmz
rhskmz
сегодня в 09:55
Похоже весь этот Чемпионат мира проводился ради победы Месси !
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 09:54
Тут всё вместе)...
Futurista
Futurista ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 09:52
Король гномов...
Elliada
Elliada
сегодня в 09:43
После стольких поражений в финалах со сборной и из-за возраста многие уже решили, что Месси так и останется без трофея. Но Месси был иного мнения. 3 трофея за полтора года. Класс!!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:36
Теперь уже не гном, а Король v3.0!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:35
Молодец отыграл хорошо,добился о чем мечтал.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
сегодня в 09:28
Ты заслужил этот кубок потом и кровью!!! Пока ты лучший в мире!!! Но по пятам идёт Мбапе!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:11
Лучше расскажи сколько бабок отвалили за этот сон.
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 09:01, ред.
Король футбола теперь Месси, в обозримом будущем, его сместить пока что может только Мбаппе
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 08:51
Наслаждайся, чемпион! Рад за аргентинцев!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 08:45
Вот уж по истине как говорится - "сон в руку" или можно - " вещий сон".
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