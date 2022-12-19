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Орлов: «Макрон заигрывает со спортсменами, как и остальные президенты»

вчера, 17:09
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Комментатор Геннадий Орлов высказался о поведении президента Франции Эммануэля Макрона, который утешал нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе после поражения от Аргентины в финале ЧМ-2022.

Я помню даже Меркель приходила в раздевалку к мужчинам. Политики используют звёзд ради своей популяризации! Макрон — популист, как и все остальные президенты, которые специально заигрывают со спортсменами для того, чтобы быть популярнее среди народа! Никакого пиетета у меня к президентам нет, когда они выползают в кадр со спортсменами, кинозвёздами или другими звёздами. Президент должен отвечать за благосостояние своей страны и своего народа, а не популяризировать себя… Что лично Макрон сделал для Мбаппе? Чем он ему помог? Он же ничего не сделал. Но к славе Мбаппе ему надо прикоснуться!

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:38
Орлов вроде не школьник, не студент, публичный человек, если не ошибаюсь мастер спорта, сейчас комментатор, представляет страну, так сказать на спорт каналах, а может всё, что вздумается, сказать. Не только он, за последние 10 лет заметил, многие российские комментаторы не соответствующее ведут себя и во время репортажа совсем не о том говорят. Отчасти, тут и воспитание и другие факторы влияют.
Gahi
Gahi
вчера в 21:28
Что наша жизнь - Игра.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:53
Что это с Орлом, пьяный что ли
pomor45
pomor45
вчера в 20:44
Размах крыльев у Орлова растёт с каждым интервью. Уже к Президентам прикапывается. Как бы не постигла его участь Икара.
cska1948
cska1948
вчера в 20:36
Вообще-то Макрон сам играл в футбол и просто любит этот вид спорта как болельщик.
adrianes
adrianes
вчера в 19:53
Омикрон он другой
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:21
Прикоснуться к каждому тяжело, а к одному, которого любит, уважает народ, себе дешевле. Так было, так будет.
ДСА
ДСА
вчера в 18:18
А там французов нет, одни африканцы.
Сп62
Сп62
вчера в 18:02
Если не будешь себя популизировать, то и президентом не будешь.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:42
Сами игроки положили на макрона больщущий хрен.
Carradona
Carradona
вчера в 17:33
в чужом глазу соломину видеть, в своём — бревна не замечать
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:19
Так ...дяде Гена, вот это уже точно не твоего ума дело что делается в сборной Франции. кто кого успокаивает, кто кого бьет, кто кого.....это их "петушиное дело"... Да, Мбаппе был сильно расстроен, но слез не было. А то, что Макрону нравится обниматься с Мбаппе, так это понятно. Вы жену его видели?...

Хет-трик в финале, серебро, лучший бомбардир турнира. Золотая медаль ЧМ у него уже есть, ему всего то 24 стукнет скоро. У Франции топ сборная, постоянный приток топовых футболистов и прекрасное будущее, будет у него шанс на второе золото. А может и на третье, кто знает... Мне кажется ему интереснее в копилку добавить золото ЧЕ и Лигу чемпионов. Собрать всё что можно в футболе....
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