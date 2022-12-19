Орлов: «Макрон заигрывает со спортсменами, как и остальные президенты»

Комментатор высказался о поведении президента Франции Эммануэля Макрона, который утешал нападающего сборной Франции после поражения от Аргентины в финале ЧМ -2022.

Я помню даже Меркель приходила в раздевалку к мужчинам. Политики используют звёзд ради своей популяризации! Макрон — популист, как и все остальные президенты, которые специально заигрывают со спортсменами для того, чтобы быть популярнее среди народа! Никакого пиетета у меня к президентам нет, когда они выползают в кадр со спортсменами, кинозвёздами или другими звёздами. Президент должен отвечать за благосостояние своей страны и своего народа, а не популяризировать себя… Что лично Макрон сделал для Мбаппе? Чем он ему помог? Он же ничего не сделал. Но к славе Мбаппе ему надо прикоснуться!