Орлов: «Макрон заигрывает со спортсменами, как и остальные президенты»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о поведении президента Франции Эммануэля Макрона, который утешал нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе после поражения от Аргентины в финале ЧМ-2022.
Я помню даже Меркель приходила в раздевалку к мужчинам. Политики используют звёзд ради своей популяризации! Макрон — популист, как и все остальные президенты, которые специально заигрывают со спортсменами для того, чтобы быть популярнее среди народа! Никакого пиетета у меня к президентам нет, когда они выползают в кадр со спортсменами, кинозвёздами или другими звёздами. Президент должен отвечать за благосостояние своей страны и своего народа, а не популяризировать себя… Что лично Макрон сделал для Мбаппе? Чем он ему помог? Он же ничего не сделал. Но к славе Мбаппе ему надо прикоснуться!
Хет-трик в финале, серебро, лучший бомбардир турнира. Золотая медаль ЧМ у него уже есть, ему всего то 24 стукнет скоро. У Франции топ сборная, постоянный приток топовых футболистов и прекрасное будущее, будет у него шанс на второе золото. А может и на третье, кто знает... Мне кажется ему интереснее в копилку добавить золото ЧЕ и Лигу чемпионов. Собрать всё что можно в футболе....
Хет-трик в финале, серебро, лучший бомбардир турнира. Золотая медаль ЧМ у него уже есть, ему всего то 24 стукнет скоро. У Франции топ сборная, постоянный приток топовых футболистов и прекрасное будущее, будет у него шанс на второе золото. А может и на третье, кто знает... Мне кажется ему интереснее в копилку добавить золото ЧЕ и Лигу чемпионов. Собрать всё что можно в футболе....