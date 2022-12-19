Алдонин: «Мбаппе показал потрясающее мастерство на этом чемпионате мира»

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин высказался об игре нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в финальном матче чемпионата мира 2022 против Аргентины (3:3 в основное время и 2:4 по пенальти). Француз оформил хет-трик в этом поединке.
Мбаппе с чрезвычайным хладнокровием реализовал два пенальти, как будто бы на тренировке бил. Потрясающее мастерство он показал на этом чемпионате. Если Месси идёт к завершению карьеры, то Мбаппе показывает невероятный футбол.
Его результативность на чемпионате мира – это что-то с чем-то. Потрясающий нападающий, с надеждой на будущее можно смотреть на него и любоваться, что им, что Холандом. На уровне клубов и сборных Мбаппе демонстрирует феноменальный уровень мастерства в таком юном возрасте. В России ему было 19, сейчас – 23. В финале он играл так, как будто это предыгровая тренировка.
вот и ответ , чем взрослее и опытнее игрок, тем раньше они включается в процесс игры! Гризман как будто все берега попутал и на его фоне Мбаппе никакой, только во втором тайме,заглотив две банки, что то стало похожее на футбол!
вот и ответ , чем взрослее и опытнее игрок, тем раньше они включается в процесс игры! Гризман как будто все берега попутал и на его фоне Мбаппе никакой, только во втором тайме,заглотив две банки, что то стало похожее на футбол!