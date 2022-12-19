Алдонин: «Мбаппе показал потрясающее мастерство на этом чемпионате мира»

Бывший футболист ЦСКА высказался об игре нападающего сборной Франции в финальном матче чемпионата мира 2022 против Аргентины (3:3 в основное время и 2:4 по пенальти). Француз оформил хет-трик в этом поединке.

Мбаппе с чрезвычайным хладнокровием реализовал два пенальти, как будто бы на тренировке бил. Потрясающее мастерство он показал на этом чемпионате. Если Месси идёт к завершению карьеры, то Мбаппе показывает невероятный футбол.

Его результативность на чемпионате мира – это что-то с чем-то. Потрясающий нападающий, с надеждой на будущее можно смотреть на него и любоваться, что им, что Холандом. На уровне клубов и сборных Мбаппе демонстрирует феноменальный уровень мастерства в таком юном возрасте. В России ему было 19, сейчас – 23. В финале он играл так, как будто это предыгровая тренировка.