Червиченко: «Эра Месси заканчивается, дальше будет эра Мбаппе»

Экс-президент «Спартака» высказался о нападающих и .

Вчера сборная Аргентины обыграла Францию в финале ЧМ -2022 (3:3, 4:2 по пенальти) и стала чемпионом мира. Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира, а Месси был признан самым ценным игроком.

Мбаппе — великолепный игрок. Не припоминаю, чтобы кто-то четыре мяча в финале чемпионата мира забил. Мне кажется, это новое достижение какое-то. Думаю, эра Месси заканчивается и наступает эра Мбаппе. Следующие десять лет пройдут под его знаком. Будет эра Мбаппе. Никого рядом, кто бы мог конкурировать, нет. У Месси до сегодняшнего дня был конкурент, который оспаривал его звание короля футбола, а у Мбаппе в его возрастной группе никого нет.