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Червиченко: «Эра Месси заканчивается, дальше будет эра Мбаппе»

вчера, 18:42
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о нападающих Килиане Мбаппе и Лионеле Месси.

Вчера сборная Аргентины обыграла Францию в финале ЧМ-2022 (3:3, 4:2 по пенальти) и стала чемпионом мира. Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира, а Месси был признан самым ценным игроком.

Мбаппе — великолепный игрок. Не припоминаю, чтобы кто-то четыре мяча в финале чемпионата мира забил. Мне кажется, это новое достижение какое-то. Думаю, эра Месси заканчивается и наступает эра Мбаппе. Следующие десять лет пройдут под его знаком. Будет эра Мбаппе. Никого рядом, кто бы мог конкурировать, нет. У Месси до сегодняшнего дня был конкурент, который оспаривал его звание короля футбола, а у Мбаппе в его возрастной группе никого нет.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:38
в 35 сохранить такую скорость - это врят ли даже без травм. а это его главная фишка. паса и дриблинга Месси у него нет... игры головой и удара с двух ног Роналду нет... правая хороша - левая косячит часто. и, к сожалению, уже крышу ему сносит изрядно. Мбаппе очень повезёт, если найдётся кто то (допустим Холланд), кто составит ему конкуренцию за трофеи. у Роналду был Месси, у Месси Роналду. они только этим продлили длительность своей топ-игры годика на 3-4 точно. а без этого всего - у Мбаппе лет 5-6 со многими "если".
Devjatiy
Devjatiy
вчера в 23:17
Все не вечны.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 22:42
скорее бы хоть эра Мбампе, Фодена, хоть Флимпонга и Окаки-Чуки начиналась, только бы побыстрее закончилась эра клоунов.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 22:40
а Холланд не?
lotsman
lotsman
вчера в 20:41
Правильно сказано. наступает эра Мбаппе. Но и он не вечен.)
pomor45
pomor45
вчера в 20:33
Эра Мбаппе это пустячок перед грядущей эрой ЛГБТК+.
ДСА
ДСА
вчера в 20:33
Дальше будет эра 10 негритят
kindpennywise
kindpennywise ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:18
Проблема конкуренции Мбаппе за Золотой мяч в том, что он в одной команде с Месси. Выиграет ЛЧ и Лигу 1, то и Месси автоматом. Однако, если он забьет больше всех мячей в ЛЧ и Лиге 1 и оба турнира еще и выиграет вопрос кто получит ЗМ еще будет стоять.
Твой норвежец еще своего слова не сказал. Забьет больше всех в АПЛ и ЛЧ плюс еще если оба турнира выиграет, то тоже спорно. Может и подвинуть Месси. Лева мимо к сожалению. Шанс только теоретический - забить за 53 мяча в Ла лиге и ждать что ПСЖ и Сити не выиграют ЛЧ, а лучшая тройка нападающих с этих команд не станут лучшими бомбардирами.

Я напомню что Золотой мяч 2004 Шевченко получил только за 24 гола (лучший снайпер) в Серии А и скудетто с Миланом. Хотя в тот 2004 год проходил Евро и Копа Америка. Был Деку с его серебром на Евро и золотом в ЛЧ. Был еще Адриано с его 7 мячами на Копе и золотом с Бразилией.

Так что Холланда не списываем.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 20:11
По поведению и эгоизму скорее он продолжит "эру" Рунальду... Да и любит он его больше.. Кто претендует на эру Месси - пока таких нет...
Capral
Capral ответ Realistroni (раскрыть)
вчера в 20:05
Это точно! Хорошо подмечено!
Realistroni
Realistroni ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:59
Хотя бы лет 5 вспоминали после ухода, какие 100,200.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 19:58
Мбаппе на 12 лет младше Месси... Месси и Роналду конечно уходят, постепенно заканчивают. Но глупо думать, что у Мбаппе нет конкурента. На клубном уровне норвежец не позволит черепашке обогнать его. Мбаппе повезло, что он в сборной Франции, где много хороших его партнёров. Но всё же думаю, что норвежец ЗМ просто так не отдасть
Elliada
Elliada
вчера в 19:11
Если бы Аргентина проиграла, тогда можно было говорить, что эра Месси закончилась и эстафета перешла к Мбаппе. Но Месси доказал, что еще рано его списывать. Месси после победы на ЧМ главный претендент на ЗМ. Мбаппе нужно сделать нечто неординарное в ЛЧ, чтобы затмить Месси. Победы в Лиге 1 и Кубке Франции недостаточно, Месси играет в одной команде. К тому же, у Месси кроме победы на ЧМ есть победа в Суперкубке Франции, а Мбаппе не играл в Суперкубке
monah-10
monah-10 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 19:06
Я то здесь при чём, я предложил, он согласился, Арги чемпионы, проигравший на мой взгляд как минимум написал бы.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 19:03
"Первое слово дороже второго", "Мужик сказал, мужик сделал", если чё).
Capral
Capral
вчера в 19:01
Возможно, эра Мбаппе и будет продолжаться 10 лет, но такого романтизма и эстетики ,какая была при Месси- так скоро не будет. Месси- художник, импровизатор, Мбаппе нет. Месси будут вспоминать и через 100, и 200 лет, а вот будут ли помнить так долго Мбаппе, вопрос...
monah-10
monah-10 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 18:52
Да пока ничего не пишет, да я ни настаиваю, напоминать не буду, у каждого своё слово если что.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 18:49
Состояние увеличилось после джентльменского соглашения?).
monah-10
monah-10
вчера в 18:43
Холанда забыли, да ЧМ никогда не возьмет и ЧЕ, но все же.
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