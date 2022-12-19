Червиченко: «Эра Месси заканчивается, дальше будет эра Мбаппе»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о нападающих Килиане Мбаппе и Лионеле Месси.
Вчера сборная Аргентины обыграла Францию в финале ЧМ-2022 (3:3, 4:2 по пенальти) и стала чемпионом мира. Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира, а Месси был признан самым ценным игроком.
Мбаппе — великолепный игрок. Не припоминаю, чтобы кто-то четыре мяча в финале чемпионата мира забил. Мне кажется, это новое достижение какое-то. Думаю, эра Месси заканчивается и наступает эра Мбаппе. Следующие десять лет пройдут под его знаком. Будет эра Мбаппе. Никого рядом, кто бы мог конкурировать, нет. У Месси до сегодняшнего дня был конкурент, который оспаривал его звание короля футбола, а у Мбаппе в его возрастной группе никого нет.
Твой норвежец еще своего слова не сказал. Забьет больше всех в АПЛ и ЛЧ плюс еще если оба турнира выиграет, то тоже спорно. Может и подвинуть Месси. Лева мимо к сожалению. Шанс только теоретический - забить за 53 мяча в Ла лиге и ждать что ПСЖ и Сити не выиграют ЛЧ, а лучшая тройка нападающих с этих команд не станут лучшими бомбардирами.
Я напомню что Золотой мяч 2004 Шевченко получил только за 24 гола (лучший снайпер) в Серии А и скудетто с Миланом. Хотя в тот 2004 год проходил Евро и Копа Америка. Был Деку с его серебром на Евро и золотом в ЛЧ. Был еще Адриано с его 7 мячами на Копе и золотом с Бразилией.
Так что Холланда не списываем.
Твой норвежец еще своего слова не сказал. Забьет больше всех в АПЛ и ЛЧ плюс еще если оба турнира выиграет, то тоже спорно. Может и подвинуть Месси. Лева мимо к сожалению. Шанс только теоретический - забить за 53 мяча в Ла лиге и ждать что ПСЖ и Сити не выиграют ЛЧ, а лучшая тройка нападающих с этих команд не станут лучшими бомбардирами.
Я напомню что Золотой мяч 2004 Шевченко получил только за 24 гола (лучший снайпер) в Серии А и скудетто с Миланом. Хотя в тот 2004 год проходил Евро и Копа Америка. Был Деку с его серебром на Евро и золотом в ЛЧ. Был еще Адриано с его 7 мячами на Копе и золотом с Бразилией.
Так что Холланда не списываем.