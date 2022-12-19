Мостовой: «Роналду однозначно поздравит Месси с победой на ЧМ-2022»

Экс-футболист сборной России считает, что форвард сборной Португалии поздравит с победой на ЧМ -2022.

Роналду однозначно поздравит Месси с победой на чемпионате мира. Я уже десять лет говорю, что Месси — сильнейший в мире. Остаюсь при своём мнении. Как вообще можно открывать рот на этих двух величайших футболистов? У кого язык поворачивается их критиковать?

Я не исключаю, что Месси ещё сыграет на чемпионате мира. Так, как Месси играет, он может спокойно до 40 играть. Его можно поставить на любую позицию, и он будет лучшим.