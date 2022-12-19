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Мостовой: «Роналду однозначно поздравит Месси с победой на ЧМ-2022»

вчера, 17:48
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой считает, что форвард сборной Португалии Криштиану Роналду поздравит Лионеля Месси с победой на ЧМ-2022.

Роналду однозначно поздравит Месси с победой на чемпионате мира. Я уже десять лет говорю, что Месси — сильнейший в мире. Остаюсь при своём мнении. Как вообще можно открывать рот на этих двух величайших футболистов? У кого язык поворачивается их критиковать?

Я не исключаю, что Месси ещё сыграет на чемпионате мира. Так, как Месси играет, он может спокойно до 40 играть. Его можно поставить на любую позицию, и он будет лучшим.

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Все комментарии
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч
вчера в 23:20
Да никогда этого не будет)
Он через своего журналюугу уже объявил что даже если Месси выиграет то не догонит его по величию)
112910415
112910415
вчера в 22:41
кто-то из помощников напишет, вероятно ...
Александр Валяев
Александр Валяев
вчера в 21:35, ред.
Вряд-ли, с возрастом скорость и реакция падает. Мбапе был на этом соревновании лучший, но отдали Месси так как он выиграл финал. У мбапе больше забитых мячей с игры, а Месси половину забил с пенальти
cska1948
cska1948 ответ Tostao (раскрыть)
вчера в 21:03
Я не говорю о том что бы было, если бы Месси не играл. Я говорю о том ЧТО было в матчах с его участием. У Нидерландов и Франции выиграл НЕ Месси, а Мартинес и это факт! Скажите, как ОДИН полевой игрок может выиграть серию пенальти? А вот вратарь МОЖЕТ! И Мартинес это сделал! Но дифирамбы вы поёте Месси и это тоже факт.
Tostao
Tostao ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:50
Если бы Месси не играл так, как он играл, тогда может быть опасных моментов для голкипера было больше и не факт, что он бы выручил, так и с остальными вашими выводами. Всё взаимосвязано. А если убрать все голы и передачи Месси, где бы была эта Аргентина? Так что не надо наводить тень на плетень.
Tostao
Tostao
вчера в 20:42
Не будет он его поздравлять, вчерашний день самый чёрный день в жизни Роналду.
cska1948
cska1948 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 20:39, ред.
К финалу аргентинцев привёл Мартинес, да и победу в финале скорее он добыл, чем Месси. А Месси с французами, да и с голландцами вничью сыграл.
Ironigor
Ironigor ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:36
Это сектанты , вокруг никого кроме "бога Месси" не видят !)
cska1948
cska1948 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 20:31
Так поздравлять надо ВСЮ сборную Аргентины, а не одного Месси. Стал бы он чемпионом мира не потащи Мартинес ДВА пенальти от голландцев и вчера ОДИН от французов? Но герой у вас Месси, про истинных вчерашних героях Ди Марии и Мартинесе ни кто и слова не сказал. Что Месси вытащил игру с голландцами или французами? Обе игры закончились вничью и не будь у аргентинцев Мартинеса, то Месси уже давно был дома и горько плакал.
Ironigor
Ironigor ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 20:31
Никто никому ничего не обязан. Много ты видел поздравлений Месси в адрес тех же Левандовского, Бензема, Рона с Золотым мячом или с Днём рождения и т.д . Почему все должны поздравлять Месси ??? И кстати, эти как ты говоришь "мелкие людишки " тоже обладатели ЗМ и лучшие по крайней мере в своих командах и т.д .
cska1948
cska1948
вчера в 20:21
"...Его можно поставить на любую позицию, и он будет лучшим."
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И даже в воротах?
Союзник противников
Союзник противников ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:18
"Всем добра"...кроме тех,кто не имеет личного мужества поздравить удачливого соперника с триумфом.Упомянутым пожелаем ДОСТОИНСТВА,у кого его нет.Одно дело,когда в запале боя,а другое-на трезвлянку.Мелкие людишки.
Союзник противников
Союзник противников ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:13
Он же в ОАЭ,а там всё на верблюжьей тяге.
monah-10
monah-10 ответ эхо унитазного бочка (раскрыть)
вчера в 19:28, ред.
Если он как вы говорите перестанет, Аргам тогда только со сборной инопланетян играть, иначе достойных и рядом не будет. По мне хоть диван, хоть шалаш на поле ему поставь, но чел делает результат, как бы вам этого не хотелось.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:57, ред.
А с какого перепуга вы считаете, что Рон должен его поздравить ??? Почему-то вы здесь не обсуждаете , что Месси не поздравили куча других игроков, такие как допустим Левандовски или Бензема и т.д ... ??? В игре Аргентина - Польша , Левандовский протягивал ему свою руку , а Месси специально отвернулся от него . И почему вы вообще делаете вид и думаете, что Месси идеален и ему все чем-то обязаны. В данном случае, должны его поздравить . Они , Бензема, Левандовский, Рон и т.д во первых соперники , и никто из них никому ничего не должны . Кто считает для себя нужным , тот поздравил или поздравит . И уж кого-то из них, из-за этого обсуждать и тем более винить мы не имеем никакого права . Это личное дело каждого. Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд . Всем Добра !
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 18:47
Даже если и поздравит, не выйдет из депрессии.
alexgurzan
alexgurzan ответ эхо унитазного бочка (раскрыть)
вчера в 18:30
..
alexgurzan
alexgurzan ответ Узбагойся (раскрыть)
вчера в 18:29
.
эхо унитазного бочка
эхо унитазного бочка
вчера в 18:29
А когда пешеходить перестанет, можно и на банку. Начнёт камни бесконечности собирать, когда перчатку получит)
Узбагойся
Узбагойся
вчера в 18:26
По словам Мостового, он до конца карьеры успеет в каждой позиции наиграть на голден болл) Саня, просто, в каждой бочке затычка)
shlomo
shlomo
вчера в 18:26
Когда Месси, стиснув зубы, через поражения от Саудовской Аравии, тянул в каждом матче свою команду к финалу и буквально выгрыз трофей, Роналду спорил с судьями, пытаясь кончиками волос отжать гол у своего же партнера по команде. Наверняка поздравит, но был бы мужиком, сделал бы это уже давно, времени было предостаточно. Да и не нужны его поздравления особо Лионелю, он всем все доказал на футбольном поле на этом турнире, а Кристина окончательно подтвердила свое гнилое нутро.... Ну Бог ему судья... очень жаль что так бесславно может закончится такая прекрасная футбольная карьера...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:16
Терзают меня смутные сомнения, что так оно и будет
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:13
Если Рони не желал присутствовать на награждении очередного ЗМ, когда он обошел его, с чего это вдруг он сойдёт с небес на землю. Слезы, слезы и скрип зубами..).
Прямо отчётливо вижу).
Помню фильмус такой. Танцор диско называется. Там был такой персонаж. Сэм по-моему называли). Так вот. Рони, это Сэм сейчас, а Джими, Леонель.
🤔.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:12
Даже если и поздравит, то под определёнными обстоятельствами, а не от души.
Роналду нарцисс и любит только себя, а тут на фоне того, что карьера закатилась, физически уже не вывозит, практически везде изгой, а ту ещё и главный конкурент на протяжении всей карьеры стал чемпионом мира.
Месси причислен к ликам святых при жизни, таких как великий Марадона.
Думаете Роналду рад этому? Нет конечно, наоборот это его просто добьёт.
Но не поздравить грозит ещё больше презрения и насмешек, так что поздравление будет, но с натяжкой, через силу. Ну, а признать, что Месси лучший и великий он не сможет никогда.
Ну и самое главное, а Месси это надо? Он и сам всё знает и поздравления и признание от сердца ему намного важнее!
Elliada
Elliada
вчера в 18:11
Поздравит Месси? Все кто хотел уже поздравили. У балласта, что интернет медленный?
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 18:04
Никогда..
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:57
Месси может встать в ворота в 2026.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:56
...как только выйдет из глубокой депрессии???
Djebrael
Djebrael
вчера в 17:52
Эх, Саня... даже его сестра в интервью не захотела этого сделать... посмотрим...
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