Тен Хаг подтвердил продление контрактов с несколькими игроками

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказался о продлении контрактов с несколькими футболистами команды. речь о , , и .

Отрадно, что команда идет в верном направлении, и эти игроки во многом этому помогли. Мы хотим становиться лучше, оказать поддержку этим игрокам. И хотим, чтобы они принимали участие в процессе.

По этой причине мы пришли к этим решениям. И я уверен, что они верны. Мы хотим построить коллектив на будущее, на долгие годы, и эти игроки — его часть.