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Тен Хаг подтвердил продление контрактов с несколькими игроками

сегодня, 15:21

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о продлении контрактов с несколькими футболистами команды. речь о Маркусе Рэшфорде, Фреде, Люке Шоу и Диогу Далоте.

Отрадно, что команда идет в верном направлении, и эти игроки во многом этому помогли. Мы хотим становиться лучше, оказать поддержку этим игрокам. И хотим, чтобы они принимали участие в процессе.

По этой причине мы пришли к этим решениям. И я уверен, что они верны. Мы хотим построить коллектив на будущее, на долгие годы, и эти игроки — его часть.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:43
Тен Хаг может говорить одно а думать иначе.
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