Автор покера «Химкам» и травматичный защитник. Мы больше не увидим этих легионеров в РПЛ

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вчера, 20:59

Из РПЛ продолжается отток иностранцев.

Айртон (из «Спартака» во «Фламенго»)

Бразильский защитник покинул «красно-белых» еще весной. Провел во «Фламенго» ударный сезон – за 31 матч в чемпионате Бразилии забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. Сам футболист отмечал, что попал в свой любимый клуб, который имеет огромную фан-базу и идет в топ-5 клубного рейтинга КОНМЕБОЛ . Само собой, Айртон уже не хотел возвращаться в Москву.

«Фламенго» еще осенью начал процесс переговоров со «Спартаком» на предмет выкупа защитника, но хотел договориться на меньшую сумму, чем та, что прописана в арендном соглашении (по информации СМИ – 9 миллионов евро, если игрок проведет 65% матчей за команду до конца года). По последним данным, москвичи от продажи Айртона получат компенсацию в размере 7 миллионов евро – выплаты будут разбиты на несколько частей.

Шамар Николсон («Спартак»)

Ямаец еще не определился со своим будущим. Представители форварда, судя по инсайдам, ищут своему клиенту команду в Европе – переговоры пока носят неформальный характер.

При этом Шамар доволен своим положением в клубе. Ближе к ноябрю он стал получать больше времени на поле – попадал в стартовый состав в девяти из последних двенадцати встреч. Проблема с реализацией никуда не делась, но ближе к паузе в чемпионате Гильермо Абаскаль продолжал доверять ему, а не Соболеву.

Команде нужна глубина скамейки, а самим игрокам – здоровая конкуренция. Выбор между двумя футболистами на острие атаки – оптимальное сочетание. Остается надеяться, что Николсон не получит конкретное предложение от европейской команды. В противном случае может повториться ситуация с Гильермо Варелой и «Динамо» — на словах уругваец не собирался уходить, а на деле играет за «Фламенго».

Вандерсон (Из «Краснодара» в «Интернасьонал»)

А ведь южане хотели видеть бразильца на сборах в январе. Команде не хватает опыта для стабильного выступления в РПЛ . Уже в декабре боссы «Интернасьоналя» решили, что выкупят вингера – он отметился 6 голами и тремя ассистами за 26 игр чемпионата Бразилии. Сообщается, что сумма компенсации составила 4,5 миллиона евро.

«Краснодар» спасает наличие Алексея Ионова и Ираклия Манелова, которые закрывают позицию Вандерсона, Ильзат Ахметов периодически выходит на фланге. Но, конечно, отсутствие бразильца будет чувствоваться.

Бруно Фукс (из ЦСКА в «Атлетико Минейро»)

Да, у «армейцев» есть дефицит на позиции центрального защитника, но Бруно Фукс – вечный посетитель лазарета «красно-синих». Футболист там провел времени больше, чем на поле, так что ЦСКА получил минимум выгоды от его приобретения, а от ухода – ничего не потерял.

К тому же речь идет не о полноценном трансфере, а об аренде. Может, хотя бы в Бразилии центрбек решит свои проблемы со здоровьем. У ЦСКА в распоряжении по крайней мере остаются Виллиан Роша и Игорь Дивеев – добротные и уверенные защитники под стартовый состав. Хотя и необходимость еще одного такого игрока тоже есть – Владимир Федотов использует схему с тремя центрбеками.

Педринью (Из «Локомотива» в «Сан-Паулу»)

23-летний вингер пришел в РПЛ в сентябре из бразильского филиала системы «Ред Булл». Запомнился немногим – историей со своим именем, которое, по мнению представителей «Локо», означает «гей, голубой». И покером в ворота «Химок» в Кубке России, тогда подумали – как же он хорош, быстро принимает решения. В чемпионате оказалось, что тот перформанс – разовая акция.

После ухода главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортдиректора Томаса Цорна у бразильского игрока сложились плохие отношения с руководством и коллективом, начали появляться инсайды о приближающейся продаже. В итоге договорились об аренде в «Сан-Паулу». Сообщалось, что сумма компенсации в случае выкупа прав на Педринью составит 4 миллиона евро.

Тин Едвай (из «Локомотива» в «Аль-Айн»)

Хорват закрепился в основе москвичей, хоть и грешил ошибками в собственной штрафной. С эмиратским клубом договорились об аренде до окончания нынешнего сезона, у «Аль-Айна» будет право на полноценный трансфер.

Сложность в том, что в обойме «Локо» остается еще меньше опытных футболистов, тем более в центре обороны. Мампасси не выдерживает уровень Премьер-Лиги, а Фассону надо еще от травмы восстановиться. Из безоговорочных центрбеков остается только Станислав Магкеев (он также выходит в опорной зоне), к нему можно поставить Дмитрия Баринова. Иван Кузьмичев перешел из «Урала» не так давно и провел в новой команде только 5 матчей.

Франсуа Камано и Вильсон Изидор («Локомотив»)

Оба легионера хотели последовать за Едваем и покинуть «Локомотив» — об этом сообщалось 15 декабря. Стороны подписали дополнительное соглашение, но гвинеец и француз все равно рассматривали возможность заняться поиском новой команды. Судя по инсайдам, интерес к игрокам проявляли клубы из Франции.

Франсуа может оказаться в «Нанте» — вингер уже выступал в чемпионате Франции, поэтому команды хорошо знакомы с его возможностями. Аналогичная ситуация с Вильсоном, но в числе претендентов на него назывался только «Краснодар».

«Локомотиву» позарез нужно сохранить их – у клуба большие проблемы с глубиной скамейки, а помимо Камано профильных правых вингеров у «железнодорожников» вообще нет.