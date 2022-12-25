Семаку не хватает бразильцев. Вместо молодых россиян шанс получат воспитанники «Коринтианса»

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вчера, 12:41

Юри Альберто отказывается возвращаться в Санкт-Петербург.

Тренер признал полную зависимость от бразильцев

По средним оценкам в РПЛ четыре главных игрока лидера дивизиона – бразильцы. Цифровые характеристики полностью совпадают с оценками. Три заокеанских легионера забили 22 мяча из 47, причем Клаудиньо пропустил значительную часть матчей. Но Вендел и Малком – ключевые футболисты «Зенита», а ценность Сантоса доказана многолетними стабильными выступлениями, не только оборонительными показателями. В команде есть люди, которым нужно доказывать место под скудным солнцем Санкт-Петербурга, но именно Дуглас второй после Барриоса по среднему количеству отборов и перехватов.

А теперь вспомните, как бразильцы из разных клубов – Юри Альберто, Айртон, Вандерсон, Пабло и Фернандес, хватались за вещи, когда собирались домой. Малкома, Клаудиньо, Вендела и Дугласа удержали личные жирные контракты и обещания руководства «Зенита», что найдут способ вернуться в европейскую Лигу чемпионов в ближайшее время. Сейчас в подобные обещания не поверят. Только усугубление зависимости от бразильцев – увеличение колонии, может помочь Семаку создать настолько комфортные условия в команде для легионеров из одной страны, чтобы самые ценные остались надолго.

Не хочется Юри Альберто возвращаться в РПЛ ? Давайте привезем еще двух бразильцев вместо него. Индивидуальный класс легионеров играет порой вместо Семака. В защите есть Родригао, а в атакующей группе Мантуан, который создал 4 мяча, сыграв менее двухсот минут. Для сравнения, у центрального форварда Кассьерры три ассиста без голов за 637 минут на поле. Бразилец, которому нет места в основе из-за конкуренции и лимита, принес Семаку пользу. Мантуан забивал «Динамо» и ЦСКА , во втором случае принес победу. Без того удара отставание «Спартака» составляло бы всего четыре пункта.

Ставка на воспитанников не поможет выигрывать титулы

Грустно, что хорошие деньги и шанс всей жизни получат 19-летний бразильский защитник Ренан и его 22-летнией соотечественник Кейрос, а не россияне. Не то чтобы «Зенит» раньше обходился без легионеров – у Петржелы и Адвоката они тоже играли, но рядом были молодые россияне, связанные с клубом. Сейчас можно заявить, что хватает Одоевского, если увидим вратаря в основе весной, а Кузяев и Мостовой добивают «квоту» для своих игроков. Но одновременно из всех ключевая роль лишь у Далера, одного из лучших российских футболистов в 2022 году, если говорим о классе.

Но молодых полевых игроков, которым Семак доверяет, явно нет, раз в команду, где и так десять иностранцев, добавляют еще двоих. Понятно, что трансферы Ренана и Ду Кейроса нужны, поскольку нет гарантий, что все футболисты останутся надолго. Например, «Зенит» пока молчит про Ловрена, но достаточно звонка из Москвы, чтобы позиция клуба резко изменилась, с хорватом разорвали контракт. Тогда нужно собирать новую пару основных центральных защитников. Чистяков – ложно обвиненный в сдаче матча, Адамов и Алип, оставленный в клубе, невзирая на средний класс, недостаточно крутые.

И нет в академии «Зенита» ребят, которые могут без проблем влиться в основу и не выпадать на фоне Ловрена, Дугласа, Барриоса, Вендела и Малкома. Поэтому в середину поля берут Ду Кейроса, как и Ренана, хотя только первый – основной и незаменимый в основе четвертой команды бразильской Серии А. Вот только Юри Альберто пригодился «Коринтиансу», забил 8 мячей, его хотят обменять на коллег в ближайшее время. Рядом играют Жулиано, Бальбуэна, Паулиньо и Мораес. Первый из списка расскажет коллегам о «Зените», а бывший игрок «Динамо» — о РПЛ и о жизни в России.

Ренан слишком хорош, а Ду по подходу дублирует Вендела

Почему в РПЛ охотнее ехали, чем в китайскую Суперлигу? По той же причине, почему выбирали турецкие клубы, а не соседние иранские – еврокубки. Только если Халку и Витселю давали рождественский грузовик денег, они из Санкт-Петербурга отправлялись на Восток. Но это заработки, а не любимые сезоны в карьере. Семак понимает, что в любой момент позиция Вендела, Малкома и Клаудиньо о том, насколько долго хотят играть в России, может измениться. Дугласа Сантоса от трансфера останавливает возраст – постарше, но и универсал при желании за пять минут найдет себе новый клуб, ведь у него репутация самого надежного из «Зенита».

Скауты из топ-5 внимательно следят за легионерами из РПЛ , поскольку те легко могут инициировать уход в любой момент, и у клуба нет никаких рычагов влияния. Пример Юри Альберто это иллюстрирует. Максимум, что можно – через агентов в Бразилии выйти на людей, готовых компенсировать трансфер форварда в «Коринтианс», а не забрать его нагло и бесплатно. В этом случае заинтересовались защитником и центральным хавбеком. Первый – 19-летний универсал и левша Ренан, который вымахал до 186 сантиметров и готов сыграть в центре обороны и на левом фланге, откровенно слишком хорош для РПЛ . Возможно, его агент просто пиарит клиента слухами.