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Глушенков попрощался с «Крыльями Советов»

сегодня, 11:39

Полузащитник Максим Глушенков попрощался с «Крыльями Советов» на своей странице в социальной сети.

Как сообщалось ранее, Глушенков перейдёт в «Локомотив» вместе с партнёром по самарскому клубу Сергеем Пиняевым. Стали известны подробности контрактов футболистов.

Уважаемые болельщики и все, кто причастен к «Крыльям Советов», спасибо большое за проведённое время вместе. Самара останется в моём сердце, но нужно двигаться дальше.

В нынешнем сезоне Глушенков провёл 21 матч за самарцев во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.

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Все комментарии
Бонжорно
Бонжорно
сегодня в 16:17
возвращается Глушаков на конец то в Локомотив. Возврощение Легенды можно сказат
lotsman
lotsman
сегодня в 15:25
Совсем ослабили Крылышки.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:25
"В Москву,в Москву!" Комедия "Три сестры" А.П.Чехова.Он и не знает,чем эта история закончилась...
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 13:57
Новые "дровишки" в топку паровоза... Вот только разгорятся ли они.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:48
Все рвутся в Москву.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 13:34
Пока Самара и по игре и по месту в таблице значительно выше Локо. В чем смысл перехода, особенно Пиняева.?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:09
От спарача толку не будет в Локо.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 12:56
Вот не зря предки говорили.
"От крыльев и ножек остались....
Не помню дальше.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:55
От Крыльев скоро останется только один хвост, в худшем случае порода Араукана!!))
LOpp
LOpp
сегодня в 12:27
Самара останется в моём сердце, но нужно двигаться дальше.


дальше возможен - Пердив
альсато
альсато
сегодня в 12:26
Крылышки-трамплин!...этим и выживают....
Gorasul
Gorasul
сегодня в 12:15
Паровоз в своём стиле - снова покупка еврошлака...
drug01
drug01
сегодня в 12:13
Локомотив отщипал футбольные крылья у крылышек
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 12:07
Прощаются звезды, а тут просто переоцененный игрок.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:00, ред.
Соображает: Самара - не Москва.
rhskmz
rhskmz
сегодня в 11:55
Беда - беда .... Ну теперь Локо попрет, а может нет .
Тут все дело в тренере.
Надо было Осянькина брать.
memphis
memphis
сегодня в 11:52
Прощай... Сырой оказался по игре
Сергей19
Сергей19
сегодня в 11:47
Максим, как игрок вполне хороший игрок. Странно, что клуб не захотел его вернуть в команду. При Абаскале, думаю он бы заиграл ещё лучше. Может Абаскаль его не видет в команде.
Гость
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