Глушенков попрощался с «Крыльями Советов»

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сегодня, 11:39

Полузащитник попрощался с «Крыльями Советов» на своей странице в социальной сети.

Как сообщалось ранее, Глушенков перейдёт в «Локомотив» вместе с партнёром по самарскому клубу Сергеем Пиняевым. Стали известны подробности контрактов футболистов.

Уважаемые болельщики и все, кто причастен к «Крыльям Советов», спасибо большое за проведённое время вместе. Самара останется в моём сердце, но нужно двигаться дальше.

В нынешнем сезоне Глушенков провёл 21 матч за самарцев во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.