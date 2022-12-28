Полузащитник Максим Глушенков попрощался с «Крыльями Советов» на своей странице в социальной сети.
Как сообщалось ранее, Глушенков перейдёт в «Локомотив» вместе с партнёром по самарскому клубу Сергеем Пиняевым. Стали известны подробности контрактов футболистов.
Уважаемые болельщики и все, кто причастен к «Крыльям Советов», спасибо большое за проведённое время вместе. Самара останется в моём сердце, но нужно двигаться дальше.
В нынешнем сезоне Глушенков провёл 21 матч за самарцев во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.
"От крыльев и ножек остались....
Не помню дальше.
"От крыльев и ножек остались....
Не помню дальше.
дальше возможен - Пердив
дальше возможен - Пердив
Тут все дело в тренере.
Надо было Осянькина брать.
Тут все дело в тренере.
Надо было Осянькина брать.