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ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Вторая лига. Группа 1 2022/2023

Комиссия ФНЛ в феврале проверит готовность крымских клубов к интеграции

сегодня, 15:52

Директор «Севастополя» Валерий Чалый сообщил, что в феврале комиссия ФНЛ должна посетить Крым, чтобы проинспектировать клубы полуострова на предмет готовности к прохождению лицензирования для участия во Второй лиге.

Ранее была создана рабочая группа, которая должна оценить возможность интеграции клубов полуострова в вертикаль российского футбола.

В феврале должна приехать комиссия ФНЛ, которая изучит готовность крымских клубов и инфраструктуры. Мы сейчас готовимся к следующему чемпионату Крыма, который стартует в марте. Президиумом Крымского футбольного союза принято решение, что чемпионат пройдёт в два круга. За это время как раз будет определено, зайдут наши клубы в ФНЛ или нет. Если нет, то чемпионат будет разыгран в четыре круга. Надеемся на то, что в феврале будет принято какое-то решение. Мы готовы к приезду комиссии, чтобы нам дальше сказали, что ещё надо доделать и улучшить.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 16:55
вот вам ещё повод для следующих санкций или продления действующих
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:26
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:22
Почему так долго тянут, давно пора это сделать, нужна новая кровь!
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