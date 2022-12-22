Комиссия ФНЛ в феврале проверит готовность крымских клубов к интеграции

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сегодня, 15:52

Директор «Севастополя» сообщил, что в феврале комиссия ФНЛ должна посетить Крым, чтобы проинспектировать клубы полуострова на предмет готовности к прохождению лицензирования для участия во Второй лиге.

Ранее была создана рабочая группа, которая должна оценить возможность интеграции клубов полуострова в вертикаль российского футбола.