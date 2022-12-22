Комиссия ФНЛ в феврале проверит готовность крымских клубов к интеграции

Директор «Севастополя» Валерий Чалый сообщил, что в феврале комиссия ФНЛ должна посетить Крым, чтобы проинспектировать клубы полуострова на предмет готовности к прохождению лицензирования для участия во Второй лиге.
Ранее была создана рабочая группа, которая должна оценить возможность интеграции клубов полуострова в вертикаль российского футбола.
В феврале должна приехать комиссия ФНЛ, которая изучит готовность крымских клубов и инфраструктуры. Мы сейчас готовимся к следующему чемпионату Крыма, который стартует в марте. Президиумом Крымского футбольного союза принято решение, что чемпионат пройдёт в два круга. За это время как раз будет определено, зайдут наши клубы в ФНЛ или нет. Если нет, то чемпионат будет разыгран в четыре круга. Надеемся на то, что в феврале будет принято какое-то решение. Мы готовы к приезду комиссии, чтобы нам дальше сказали, что ещё надо доделать и улучшить.