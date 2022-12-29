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В семье чемпиона мира МакАллистера отреагировали на интерес «Ювентуса»

вчера, 19:14

Карлос Макаллистер, отец и агент полузащитника «Брайтона» Алексиса МакАллистера, прокомментировал слухи об интересе к своему сыну со стороны «Ювентуса».

«Ювентус» — отличный клуб, один из самых престижных в мире, но мы знаем об их интересе только из газет. Вместе с «Брайтоном» мы проанализируем возможные предложения, которые к нам поступят.

В нынешнем сезоне МакАллистер провёл 14 матчей за «Брайтон», записав на свой счёт 5 голов. На чемпионате мира полузащитник сыграл 6 игр в составе сборной Аргентины, отметившись голом и результативной передачей.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 05:24
Микроволновку чтоль в кредит взяли ??
FruttyPups
FruttyPups ответ 6gcyduapwc7r (раскрыть)
вчера в 19:17
исправлен.
6gcyduapwc7r
6gcyduapwc7r
вчера в 19:15
Исправьте заголовок.
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