В семье чемпиона мира МакАллистера отреагировали на интерес «Ювентуса»

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вчера, 19:14

Карлос Макаллистер, отец и агент полузащитника «Брайтона» , прокомментировал слухи об интересе к своему сыну со стороны «Ювентуса».

«Ювентус» — отличный клуб, один из самых престижных в мире, но мы знаем об их интересе только из газет. Вместе с «Брайтоном» мы проанализируем возможные предложения, которые к нам поступят.

В нынешнем сезоне МакАллистер провёл 14 матчей за «Брайтон», записав на свой счёт 5 голов. На чемпионате мира полузащитник сыграл 6 игр в составе сборной Аргентины, отметившись голом и результативной передачей.