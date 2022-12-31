«Манчестер Сити» близок к приобретению игрока «Боруссии» Дортмунд

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сегодня, 10:16

Футболист может перейти в «Манчестер Сити».

«Горожане» не смогли приобрести игрока летом, зимой они вновь будут работать в этом направлении.

Защитник был одним из нескольких потенциальных кандидатов для усиления после того, как летом не удалось заполучить Марка Кукурелью, но «горожане» выбрали более молодую альтернативу в лице Серхио Гомеса.

Отмечается, что «Ман Сити» уже близок к тому, чтобы выкупить Геррейру по сниженной цене у дортмундской «Боруссии» в январе, контракт футболиста истекает в июне. Известно, что игроком также интересуется клуб из Серии А.