Роналду окончательно договорился о подписании контракта с «Аль-Насром»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Ювентуса» Криштиану Роналду перейдёт в «Аль-Наср».
По данным источника, сегодня КриРо подписал контракт с командой из Саудовской Аравии до лета 2025 года.
Официально о заключении сделки должно быть объявлено в ближайшее время.
Были же вроде разговоры, что Роналду не собирается уходить из сборной и надеется ещё поучаствовать в крупных турнирах. Он серьёзно думает, что играя в Аравии он попадёт в сборную, тем более при новом тренере?
Ну а так что, да, жалко. Ведь Рон мог бы еще долго и вполне успешно играть в Европе за ведущие клубы. Если бы смирился с тем, что будет игроком ротации. Но он не смирится с этим. А ни одному серьезному клубу не нужен ветеран, который, однажды оставшись в запасе, начнет считать главного тренера своим личным врагом.
Пи.Си. Через пару часов ждём опровержения. Ближе к вечеру ждём новость, что Роналду ожидает предложений от топ-клубов европы. И так по кругу....слишком много Роналду стало....
Были же вроде разговоры, что Роналду не собирается уходить из сборной и надеется ещё поучаствовать в крупных турнирах. Он серьёзно думает, что играя в Аравии он попадёт в сборную, тем более при новом тренере?
Ну а так что, да, жалко. Ведь Рон мог бы еще долго и вполне успешно играть в Европе за ведущие клубы. Если бы смирился с тем, что будет игроком ротации. Но он не смирится с этим. А ни одному серьезному клубу не нужен ветеран, который, однажды оставшись в запасе, начнет считать главного тренера своим личным врагом.
Пи.Си. Через пару часов ждём опровержения. Ближе к вечеру ждём новость, что Роналду ожидает предложений от топ-клубов европы. И так по кругу....слишком много Роналду стало....
В 38 -39 лет где будет месси, посмотришь тоже.
Он держит себя в форме . Други в 33-35 заканчивают. Он хочет играть и лично я рад, что он играет и будет играть.
Так же я бы радовался бы, если б Роналдиньо до сиз пор играл.
Кстати, вот тебе еще одна легенда, которая где только не играла.
Поэтому ты говоришь чушь.
В 38 -39 лет где будет месси, посмотришь тоже.
Он держит себя в форме . Други в 33-35 заканчивают. Он хочет играть и лично я рад, что он играет и будет играть.
Так же я бы радовался бы, если б Роналдиньо до сиз пор играл.
Кстати, вот тебе еще одна легенда, которая где только не играла.
Поэтому ты говоришь чушь.