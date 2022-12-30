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Роналду окончательно договорился о подписании контракта с «Аль-Насром»

вчера, 21:14

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Ювентуса» Криштиану Роналду перейдёт в «Аль-Наср».

По данным источника, сегодня КриРо подписал контракт с командой из Саудовской Аравии до лета 2025 года.

Официально о заключении сделки должно быть объявлено в ближайшее время.

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Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 02:43
Сильный выбор. Остаётся пожелать КР успехов в ЛЧ)
xajaks
xajaks
вчера в 23:58
всем уже давно наср с кем он подпишет контракт
Dosiaa
Dosiaa
вчера в 23:47
Кто бы что не говорил, Рон легенда! Хоть какое его интервью не сделает его просто игроком или что то ещё. Выиграл почти всё, все толковые рекорды принадлежат ему, 5 ЗМ за просто так тоже не дают. Мне даже жаль что он покидает Европу, таких игроков, их футбола всегда будет мало для зрителей. +100500 к матчу когда играют футболисты такого уровня. Как человек может быть он и не очень, но, как футболист он безусловно однин из лучших всех времен! Лично можно не любить его, отрицать то что он лучший это глупо или личное что то! Просто можно сказать убрав все трофеи, он лучший бомбардир ЛЧ и всё, этого даже хватит чтоб сказать что он Легенда.
протон
протон ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 23:28
Да, по большому счету. Суть идеи этих государств не отменяет. что Катар. что другие, как Дубай. это привлечение туристов, инвестиции, пока есть нефть это их путь и шанс.
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 23:21
Ибра в 39 лет в серии А клипал по 15 голов за сезон.
В 39 лет, он от травмы оклимается и в 41 10 голов забьет в серии А,Рон в 41 так сможет?
Elliada
Elliada ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 23:11
При чем тут Пеле? Про Пеле я в другой новости высказался. Тут речь про португальца. Он перешел в Аль-Наср только потому, что нет другого варианта. Больше месяца без клуба, никто не предложил контракт, никому не нужен. Причем тут возраст? Модрич тоже 1985 года рождения. Посмотри на него. Играет за Реал, выиграл ЛЧ, довел сборную до 3-го места. Есть другие возрастные игроки в Европе.
Gelious
Gelious
вчера в 23:11
200 миллионов офигеть е-мое. Я Месси-то мог понять, когда тот пошел. А тут какая-то вообще жесть. Эти шейхи весь футбол скупают. Оставите это.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:57
Очень ты не прав и не справедлив. Ответ на твой вопрос - Пеле. Первая и главная легенда играла ха какой-то космос в сша. За деньги и ради денег. Но он король мира по футболу.
В 38 -39 лет где будет месси, посмотришь тоже.
Он держит себя в форме . Други в 33-35 заканчивают. Он хочет играть и лично я рад, что он играет и будет играть.
Так же я бы радовался бы, если б Роналдиньо до сиз пор играл.
Кстати, вот тебе еще одна легенда, которая где только не играла.
Поэтому ты говоришь чушь.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:54
Хорошо если стороны всё решили на взаимовыгодных условиях...

Вообще "Аль Наср" молодцы...попытались и сделали (если сделка конечно состоялась)
До сего момента было всего 4 клуба за которые выступал столь знаковый игрок для своего поколения...теперь есть 5-й...
Про маркетинг..туризм...сми... и прочую коммерцию говорить не будем...и так ясно...
Но и игрок походу не в минусе...сыграет наверное игр 100...за 2,5 года...путём несложных математических манипуляций получается миллиона по 2 за игру....что тоже неплохо для игрока в возрасте которого 95% игроков уже завершают карьеру...

Хорошо когда всё хорошо для обеих сторон..
Удачи и дальнейшего процветания..как клубу..так и игроку !!!
me3gczyk6j72
me3gczyk6j72
вчера в 22:54
Теперь то можно про КР забыть и по 10 новостей за день не писать?
ABir
ABir
вчера в 22:45
Вот Криштиану в АФР перебирается
Elliada
Elliada
вчера в 22:38
Какая легенда так позорно заканчивала карьеру??? Никакая. Либо он первый позорник, либо не легенда. И не надо говорить о его зарплате. Саудовцы 200 млн дают не для того, чтобы он помог выиграть чемпионат, а чтобы помог провести ЧМ. Теперь хоть известно за сколько он продал Родину.
Baggio R.
Baggio R. ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:27
Эмираты - это ОАЭ. А "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. Это два совершенно разных государства.
Gahi
Gahi ответ Ravshan878 (раскрыть)
вчера в 22:27
Совершенно верно Уважаемый, за клуб "Аль-Насер" Эр-Рияд выступает узбекистанский футболист, и национальной сборной Узбекистана Джалолиддин Машарипов ему 29 лет, он воспитанник футбольной академии "Пахтакора". Но самое примечательное что играет он в этом клубе под номером 77 и как Вы правильно отметили, что ждёт футболиста под номером 7. Этот номер долго оставался в клубе свободным и ждал своего хозяина, так что хороших результатов и удачи!
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 22:27
А разговоров-то было… такой проблемный не нужен никому, разве что ради хайпа, собственно ради чего его и купили арабы
karnager
karnager ответ Любoмир (раскрыть)
вчера в 22:20
А ты хочешь снова про Месси новости? Один в отпуске сейчас , теперь второго пир
Futurista
Futurista
вчера в 22:12
Окончательно-неокончательно договорились...
rhskmz
rhskmz
вчера в 22:10
Если окончательно , то значит врут !
ДСА
ДСА
вчера в 21:59
Если говорят окончательно, то это не значит, что уже точно.
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 21:53
МАШААЛЛОХ это (отлично 👍)
Буду болеть за РОНО.
Там и наш парень выступает.Из Ташкетского Пахтакора.
Уже ждёт футболка под номером 7.
Пирамида
Пирамида
вчера в 21:41
Саудиты выиграли у Аргентины с капитаном Месси. Вот и он туда .... ))))
протон
протон ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 21:40, ред.
При том, что пока есть нефть, арабы вкладывают средства в индустрию, и в спорт. Пример тому - колонизация Европы. ). И тем самым ты создаешь привлечение туристов которые по определенным причинам оставляют там средства. Ну извини тут много причин почему) Я еще прогуглил государства но не изменил риторику
Baggio R.
Baggio R. ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:36, ред.
А при чем тут Эмираты?
Аспект
Аспект ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:35
Кристинка давно имеет на это полное право: не он огромные деньги у шейхов клянчил - саудиты ему сами их предложили. А это таки две большие разницы.
Elliada
Elliada
вчера в 21:33
Когда никому не нужен в Европе, выбрал самый выгодный контракт за пределами Европы. Хорошо, что всё закончилось.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:30
Сбежит оттуда только ноги и гель сверкать будут и ручьи слез.
протон
протон ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 21:28, ред.
Если это сказал Эрдоган, то трудно не поверить. из тех любимых моих политиков который взвешен и ведет умную политику ради своего государства.
Gahi
Gahi
вчера в 21:27
И всё таки прав оказался Реджеп Тайип Эрдоган, когда сказал что Роналду перейдёт в клуб из Саудовской Аравии.
Любoмир
Любoмир
вчера в 21:26
Неужели эта Рона-Сага закончилась??????

Были же вроде разговоры, что Роналду не собирается уходить из сборной и надеется ещё поучаствовать в крупных турнирах. Он серьёзно думает, что играя в Аравии он попадёт в сборную, тем более при новом тренере?

Ну а так что, да, жалко. Ведь Рон мог бы еще долго и вполне успешно играть в Европе за ведущие клубы. Если бы смирился с тем, что будет игроком ротации. Но он не смирится с этим. А ни одному серьезному клубу не нужен ветеран, который, однажды оставшись в запасе, начнет считать главного тренера своим личным врагом.

Пи.Си. Через пару часов ждём опровержения. Ближе к вечеру ждём новость, что Роналду ожидает предложений от топ-клубов европы. И так по кругу....слишком много Роналду стало....
протон
протон ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:20
А вы не пошли? На закате такой карьеры ).
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