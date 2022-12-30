Роналду окончательно договорился о подписании контракта с «Аль-Насром»

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вчера, 21:14

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Ювентуса» перейдёт в «Аль-Наср».

По данным источника, сегодня КриРо подписал контракт с командой из Саудовской Аравии до лета 2025 года.

Официально о заключении сделки должно быть объявлено в ближайшее время.