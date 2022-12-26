Болельщики «Брентфорда» кричали Кейну: «Ты подвёл свою страну»

Сегодня прошёл матч 17-го тура АПЛ между «Брентфордом» и «Тоттенхэмом» (2:2).
Болельщики хозяев во время встречи дразнили форварда «шпор» Харри Кейна, скандируя «Ты подвёл свою страну». Кейн не забил второй пенальти в игре 1/4 финала ЧМ-2022 с Францией (1:2).
В игре с «Брентфордом» Кейн забил мяч на 65-й минуте, сократив отставание своей команды в счёте.
Вот как надо бить пенальти...
Вот как надо бить пенальти...
PS Кейн хоть на ЧМ сыграл в отличии от любителя ставок из Брентфорда Айвена Тоуни.
PS Кейн хоть на ЧМ сыграл в отличии от любителя ставок из Брентфорда Айвена Тоуни.