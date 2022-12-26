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Болельщики «Брентфорда» кричали Кейну: «Ты подвёл свою страну»

вчера, 17:53
БрентфордЛоготип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Сегодня прошёл матч 17-го тура АПЛ между «Брентфордом» и «Тоттенхэмом» (2:2).

Болельщики хозяев во время встречи дразнили форварда «шпор» Харри Кейна, скандируя «Ты подвёл свою страну». Кейн не забил второй пенальти в игре 1/4 финала ЧМ-2022 с Францией (1:2).

В игре с «Брентфордом» Кейн забил мяч на 65-й минуте, сократив отставание своей команды в счёте.

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Кейн Харри
Перевод с goal.com
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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:15

Вот как надо бить пенальти...
Futurista
Futurista
вчера в 18:13
HOROVEL7
HOROVEL7 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:04
А он белый?
DXTK
DXTK
вчера в 18:04, ред.
Санчо, Решфорд и Сака еще больше виноваты чем Кейн, они сборную в финале похоронили, думаю забив Кейн с этого пендаля, Англия все равно бы вылетела в 1\4 от Франции.

PS Кейн хоть на ЧМ сыграл в отличии от любителя ставок из Брентфорда Айвена Тоуни.
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:59
А как он хотел?
Elliada
Elliada
вчера в 17:58
Повезло Кейну, что он белый. Иначе хуже было бы
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:55
К сожалению, Кейн оказался крайним.
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