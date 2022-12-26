Болельщики «Брентфорда» кричали Кейну: «Ты подвёл свою страну»

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вчера, 17:53

Сегодня прошёл матч 17-го тура АПЛ между «Брентфордом» и «Тоттенхэмом» (2:2).

Болельщики хозяев во время встречи дразнили форварда «шпор» , скандируя «Ты подвёл свою страну». Кейн не забил второй пенальти в игре 1/4 финала ЧМ -2022 с Францией (1:2).

В игре с «Брентфордом» Кейн забил мяч на 65-й минуте, сократив отставание своей команды в счёте.