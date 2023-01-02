Победитель Лиги Европы может перейти в «Баварию»

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вчера, 20:03

Голкипер «Айнтрахта» попал в сферу интересов «Баварии».

Основной вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер из-за травмы пропустит остаток сезона, поэтому клуб активно ищет ему замену. «Бавария» уже контактировала с Траппом на предмет перехода, клубы об этом пока не общались. Кевин рассматривается мюнхенцами как полноценная альтернатива Мануэлю. Ожидается, что вратари будут конкурировать за место в основном составе.

Помимо этого, «Бавария» пыталась вернуть Александера Нюбеля, который на правах аренды защищает цвета «Монако», но возникли трудности.