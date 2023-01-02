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Победитель Лиги Европы может перейти в «Баварию»

вчера, 20:03

Голкипер «Айнтрахта» Кевин Трапп попал в сферу интересов «Баварии».

Основной вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер из-за травмы пропустит остаток сезона, поэтому клуб активно ищет ему замену. «Бавария» уже контактировала с Траппом на предмет перехода, клубы об этом пока не общались. Кевин рассматривается мюнхенцами как полноценная альтернатива Мануэлю. Ожидается, что вратари будут конкурировать за место в основном составе.

Помимо этого, «Бавария» пыталась вернуть Александера Нюбеля, который на правах аренды защищает цвета «Монако», но возникли трудности.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:58
Через пару месяцев Мануэлю стукнет уже 37 лет, и по хорошему Баварии пора уже подписать полноценную замену для Нойера. Да, у них есть вполне нормальный кипер в лице Нюбеля, но по слухал сам Александер не горит желанием возвращаться в Мюнхен, из-за конфликта с тренером вратарей Тапаловичем.
Трапп вполне надежный вратарь, правда и ему уже за тридцать подписав его Мюнхенцы решат проблему всего лишь на пару сезонов....есть ли смысл в таком трансфере?! Может лучше взять условного Галиновича? Молодой, показывает вполне хорошую игру, имеет международный опыт, думаю и не совсем дорого обойдется....
hr96s2fb8est
hr96s2fb8est
вчера в 20:36
Жаль вратаря Нойера, здоровья ждём успешного лечения
SOAD666
SOAD666
вчера в 20:29
Если вратарь, то может и нужен Баварии. А то в Баварии стариков не любят особенно.
Гость
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