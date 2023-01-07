Сестра Роналду: «С королём нужно обращаться так, как положено»

Сестра нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду Катя Авейру в соцсетях оценила презентацию брата в саудовском клубе.
Как красиво. С королём нужно обращаться так, как положено.
Мероприятие прошло 3 января. По сообщениям СМИ, её посмотрели 3 млрд человек. Это больше чем аудитория финала ЧМ-2022, которая составляет 2 млрд зрителей.
Хотя надо признать цифры просмотра интересные...
Финал ЧМ - 2 млрд человек...
Презентация Роналду - 3 млрд человек...
Может тогда есть смысл раз в 4 года проводить "Презентацию Роналду"...а не ЧМ..???
Хотя надо признать цифры просмотра интересные...
Финал ЧМ - 2 млрд человек...
Презентация Роналду - 3 млрд человек...
Может тогда есть смысл раз в 4 года проводить "Презентацию Роналду"...а не ЧМ..???
Дрищ!
Дрищ!
И по крайней мере, это неуважительно к Пеле, не правда ли???!!!
И по крайней мере, это неуважительно к Пеле, не правда ли???!!!