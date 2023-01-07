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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

Сестра Роналду: «С королём нужно обращаться так, как положено»

вчера, 23:58

Сестра нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду Катя Авейру в соцсетях оценила презентацию брата в саудовском клубе.

Как красиво. С королём нужно обращаться так, как положено.

Мероприятие прошло 3 января. По сообщениям СМИ, её посмотрели 3 млрд человек. Это больше чем аудитория финала ЧМ-2022, которая составляет 2 млрд зрителей.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:04
Ура, цель достигнута.)
Köln
Köln
сегодня в 05:23
У неё наверное деньги кончились.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 05:04
У Elliada и Неэгоиста кровь из глаз пошла от такого троллинга))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 04:38
Всё семейство Роналду живёт где-то в своем мирке, точнее в королевстве
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:09
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:15
Видать девушка..что прислуге в доме...что журналистам...говорит одно и то же....
Хотя надо признать цифры просмотра интересные...
Финал ЧМ - 2 млрд человек...
Презентация Роналду - 3 млрд человек...

Может тогда есть смысл раз в 4 года проводить "Презентацию Роналду"...а не ЧМ..???
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 02:08
Она про похороны Пеле?
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 02:08
Жжот тётка.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 01:56
У этой семейки явные комплексы
Gahi
Gahi
сегодня в 01:24
Сестру Роналду понять можно для неё и всей их большой семьи Криштиану 👑 король и его королевские 🎁 подарки членам семьи являются хорошей мотивацией окружать его своей тёплой и заботой. Ну что можно сказать в ответ на слова сестры Катя Авейру, чтобы Всевышний подарил каждому такого брата, который помогал бы своей семье и заботиться о благополучия каждого из них.
Dudikoff
Dudikoff
сегодня в 01:04
Да, да, все поняли. Пройдёмте в палату, Ваше Величество))
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
сегодня в 00:59
Ахах какой ещё Кароль?
Дрищ!
kindpennywise
kindpennywise ответ АлексАлекс (раскрыть)
сегодня в 00:57
Это уже похлеще чем отработка Мерседеса Дон
monah-10
monah-10
сегодня в 00:56
Понятно, так и обращаются, ни один евроклуб ни счел себя достойным короля.
kindpennywise
kindpennywise
сегодня в 00:56
А можно мнение его сестры тут не публиковать. Она вооьще никто
Брулин
Брулин
сегодня в 00:46
В Саудовской Аравии есть кроль. Называть кого-то другого королём могут и за измену посчитать
АлексАлекс
АлексАлекс
сегодня в 00:24
А теперь представьте, что вы сестра/брат Роналду и для него вообще не проблема подарить вам ну 20 млн долларов. Скажете такое о своем брате?))
Бубнин
Бубнин
сегодня в 00:23
Королевская сестра не должна сомневаться в том, что миллиарды простолюдинов во время эпохальной церемонии склонили колени перед экранами, не смея поднять взгляд на монарха.
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:23
Король умер, да здравствует король!
Ali_Hazard
Ali_Hazard
сегодня в 00:20
Нет, это понятно что семья это святое и за нее надо горой, но порой некоторые высказывания уже похожи на фанатизм и больную фантазию
ABir
ABir
сегодня в 00:10
С королем и надо по-королевски
shur
shur
сегодня в 00:02, ред.
...опять Соккер масло в огонь подбрасывает, самим не противно???!!! Давайте о футболе, госпада !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И по крайней мере, это неуважительно к Пеле, не правда ли???!!!
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